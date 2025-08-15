Maluma va más allá del regaño: ahora ofrece protectores auditivos a niños en sus conciertos

Hace unos días te platicamos que Maluma interrumpió su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México para cuestionar a una madre que sostenía a su bebé sin protección auditiva. Puedes leer aquí la nota.

Pues bien, Maluma decidió transformar la polémica en acción. En lugar de solo señalar lo incorrecto, ahora ofrece soluciones: audífonos o tapones para niños menores de cinco años, disponibles en la consola de sonido. El objetivo es cuidar a los pequeños y garantizar que puedan disfrutar del concierto sin riesgos auditivos.

Si vienen con niños, protejan sus oídos

Desde el día del incidente, Maluma decidió poner un mensaje a los asistentes a su concierto. En las pantallas se proyecta un mensaje muy claro, previo a que inicie el espectáculo:

“Familia, la música es para disfrutar sin riesgo. Si vienen con sus hijos menores de cinco años, por favor protéjanles sus oídos... Si olvidaste la protección, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiamos un par.”

Maluma demuestra con esto que la responsabilidad como padre y artista no se queda en el discurso: se traduce en cuidado concreto y atención real para las familias, sobre todo para los más pequeños.

El artista convirtió un momento de tensión en una lección de cuidado y es que, desde que se convirtió en papá, sabe que los niños son lo más valioso que tiene este mundo.