Maluma va más allá del regaño: ahora ofrece protectores auditivos a niños en sus conciertos
Tras detener su show para reprender a una mamá que llevó a su bebé sin protección auditiva, Maluma da un paso responsable y ofrece tapones y audífonos especiales para menores al inicio de sus conciertos.
Hace unos días te platicamos que Maluma interrumpió su presentación en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México para cuestionar a una madre que sostenía a su bebé sin protección auditiva. Puedes leer aquí la nota.
Pues bien, Maluma decidió transformar la polémica en acción. En lugar de solo señalar lo incorrecto, ahora ofrece soluciones: audífonos o tapones para niños menores de cinco años, disponibles en la consola de sonido. El objetivo es cuidar a los pequeños y garantizar que puedan disfrutar del concierto sin riesgos auditivos.
Si vienen con niños, protejan sus oídos
Desde el día del incidente, Maluma decidió poner un mensaje a los asistentes a su concierto. En las pantallas se proyecta un mensaje muy claro, previo a que inicie el espectáculo:
“Familia, la música es para disfrutar sin riesgo. Si vienen con sus hijos menores de cinco años, por favor protéjanles sus oídos... Si olvidaste la protección, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiamos un par.”
Maluma demuestra con esto que la responsabilidad como padre y artista no se queda en el discurso: se traduce en cuidado concreto y atención real para las familias, sobre todo para los más pequeños.
El artista convirtió un momento de tensión en una lección de cuidado y es que, desde que se convirtió en papá, sabe que los niños son lo más valioso que tiene este mundo.