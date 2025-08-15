¿Con quién se casó Mane de la Parra? Románticas imágenes de la hermosa boda

Después de un varios meses de compromiso, Mane de la Parra compartió su felicidad al haberse casado con Ligia Uriarte.

“En este rincón del mundo al que solo se llega con el corazón, celebramos este gran dia”, escribió el actor y cantante al compartir las románticas imágenes de su boda.

Se desconocen detalles específicos de la boda, pero se sabe que fue por el régimen civil en una hacienda; la novia portó un vestido del reconocido diseñador Benito Santos.

“A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras”.

Mane de la Parra abrió su corazón: “Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil. #BodaLigiaYMane #AmorEnCadaPaso”.

¿Quién es la esposa de Mane de la Parra?

Ligia Uriarte es una actriz que estudió Comunicaciones y Televisión en la Universidad de S. Thomas, en Texas. La esposa de Mane de la Parra participó en varios certámenes de belleza y fue Miss Houston 2014, Miss Kemah 2015 y finalista de Miss Texas USA.

El público hispano la conoce muy bien porque formó parte del top 5 en Nuestra Belleza Latina 2016.

Ligia inició su carrera como reportera en Houston e incursionó como actriz en producciones como “Sin miedo a la verdad”, entre otras. Recientemente la vimos en ‘El ángel de Aurora’.