Suscríbete
Famosos

¿Con quién se casó Mane de la Parra? Románticas imágenes de la hermosa boda

La pareja irradia felicidad y amor, ¡felicidades!

August 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
mane-parra-boda--.jpg

Mane de la Parra se casó

Instagram

Después de un varios meses de compromiso, Mane de la Parra compartió su felicidad al haberse casado con Ligia Uriarte.

“En este rincón del mundo al que solo se llega con el corazón, celebramos este gran dia”, escribió el actor y cantante al compartir las románticas imágenes de su boda.

Te puede interesar:
casa-famosos--cine.jpg
Famosos
Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”
August 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Regina Murgía.png
Famosos
“Fue complejo, pero estoy bien”: Regina Murguía de JNS regresa tras vencer al cáncer
August 13, 2025
 · 
Luz Meraz

Se desconocen detalles específicos de la boda, pero se sabe que fue por el régimen civil en una hacienda; la novia portó un vestido del reconocido diseñador Benito Santos.

“A nuestras familias y amigos: gracias por dejarlo todo, por recorrer caminos largos y a veces complicados, y por llegar con el corazón lleno de cariño. Su presencia fue el regalo más valioso y el mejor testimonio de que el amor y la amistad no tienen fronteras”.

Mane de la Parra abrió su corazón: “Gracias por cruzar distancias y estar aquí. Su amor y compañía fueron el mejor regalo, y lo que hará eterno este momento. Gracias por acompañarnos en nuestra boda civil. #BodaLigiaYMane #AmorEnCadaPaso”.

¿Quién es la esposa de Mane de la Parra?

Ligia Uriarte es una actriz que estudió Comunicaciones y Televisión en la Universidad de S. Thomas, en Texas. La esposa de Mane de la Parra participó en varios certámenes de belleza y fue Miss Houston 2014, Miss Kemah 2015 y finalista de Miss Texas USA.

El público hispano la conoce muy bien porque formó parte del top 5 en Nuestra Belleza Latina 2016.

Ligia inició su carrera como reportera en Houston e incursionó como actriz en producciones como “Sin miedo a la verdad”, entre otras. Recientemente la vimos en ‘El ángel de Aurora’.

Mane De La Parra boda
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alexis ayala mar contreras ninel conde.jpg
Famosos
Ninel Conde y Mar Contreras se perdonan: “somos mujeres muy parecidas”
August 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
reto de salvación (1).jpg
Famosos
Elaine Haro da duro golpe al Cuarto Noche: gana el reto de salvación en La Casa de los Famosos
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni videmte.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice la muerte de un famoso que conmocionará a México y da pistas de su identidad
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo nominación logo.jpg
Famosos
Facundo está seguro de que no será eliminado de La Casa de los Famosos; revela sus razones
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala amara muerte (1).jpg
Telenovelas
La telenovela que casi le cuesta la vida a Alexis Ayala pero le valió un premio TVyNovelas
El actor vivió en 2018 una historia asombrosa e inspiradora tanto en la ficción como en la vida real
August 15, 2025
 · 
Alejandro Flores
margaleff-bebe-nacio.jpg
Famosos
¡Ya nació! Ricardo Margaleff y su esposa Annush Hanessian dan la bienvenida a su bebé
El conductor de las pregalas y postgalas de ViX compartió la emoción.
August 14, 2025
 · 
MrPepe Rivero
nodal memes.jpg
Famosos
Los memes tampoco perdonan a Christian Nodal: se ríen y dudan de su “calendario de amor”
La versión del cantante sobre las fechas en las que rompió con Cazzu y comenzó su relación con Ángela Aguilar fue motivo de memes
August 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
Itati-Galán.png
Famosos
Itatí Cantoral revela qué galán de telenovela fue el amor de su vida: “Tuve hasta vestido de novia”
Un galán de telenovela marcó su corazón: “Tuve hasta vestido de novia”. La villana en María la del Barrio recordó su intenso romance juvenil y agradece a su padre por salvarla del matrimonio.
August 14, 2025
 · 
Luz Meraz