Anahí saca a Mía Colucci para pedir a los “rebeldes” que salven a Ninel Conde en LCDLFM

Cuando el “Bombón Asesino” fue nominada en La Casa de los Famosos México, sus amigas estrellas se convirtieron en estrategas mediáticas: la exRBD, Anahí, está moviendo a su fandom, que se cuentan por millones, para que permanezca en el reality show.

La nominación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México desató una ola de solidaridad mediática encabezada por dos reinas del espectáculo: Anahí e Itatí Cantoral. Ambas utilizaron sus plataformas para convocar a sus seguidores y pedir apoyo masivo para evitar la eliminación de la cantante.

Mía Colucci al rescate

Anahí, fiel a su legado RBD, reapareció con su personaje de Mía Colucci a través de un reel perfectamente cronometrado. En el video, la actriz hizo un llamado apasionado a votar por Ninel, quien interpretó a ‘Alma Rey’ en la telenovela ‘Rebelde':

“Tienen que votar por Ninel, por favor, no la podemos dejar sola. Nuestra amada, nuestra adorada, Ninel va a ganar.” Anahí

Este gesto inmediato prendió el hashtag #TeamBombón y activó a miles de fans en redes sociales. Algunos fans comentaron: “Si lo dice Mía Colucci, obvio voy a hacer caso”.

Itatí Cantoral respalda con abrazo y votos

Por su parte, Itatí Cantoral se sumó a la causa. El representante de Ninel, Joel, publicó un video de Itatí junto a Ninel donde ambas se muestran cómplices y tomadas de la mano.

“Yo siempre voy a votar para que seas una de las ganadoras”. Iatí Cantoral

Si creían que la “Bombón Asesino” estaba sola se equivocan, tiene grandes amigas que la apoyan.

