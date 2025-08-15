Christian Nodal duda cuando le preguntaron si ama a Ángela Aguilar… ¡y le llueven burlas!

Un momento que parecía sincero se transformó en meme en tiempo récord. En la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal dudó al responder si amaba a Ángela Aguilar (si no se imagina con otra mujer), y las redes no tardaron en burlarse.

Durante la conversación con la periodista, Micha le lanza la pregunta:

“¿No te imaginas a ti amando a otra mujer en este momento de tu vida?”

Nodal se quedó en silencio durante unos segundos, pero su cara reflejaba la duda. Casi de inmediato reaccionó, hizo una seña errática, tocándose la barbilla con la mano, y contestó: “¿En este momento de mi vida? No. En este momento de mi vida, no.” Un fragmento breve, pero que se volvió viral al instante porque sus palabras dicen una cosa pero su lenguaje no verbal lo delata.

🚫 Por favor NO le vayan a enviar este video a Ángela Aguilar, REPITO, NO se lo vayan a enviar



➖ADELA: ¿No te imaginas a ti amando a otra mujer en este momento de tu vida?



(Nodal piensa durante dos días, mientras se imagina amando a otra mujer y responde)



➖NODAL : En este… pic.twitter.com/1i67UKzCuz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2025

Los tuits, reels y frases no se hicieron esperar:



“Increíble cómo lo pensó”

“Ya imaginándose con otra”

“En este momento no, puede que en tres meses sí”

“Ya se aburrió”

“Pensaste tanto la respuesta, che… ¿te estás aburriendo o qué onda?”

En TikTok retomaron su audio y usuarios sacaron cientos de parodias, obviamente usando su filtro :

El contexto detrás de la duda

Esta no fue la única declaración fuerte. Nodal también aprovechó la entrevista para aclarar que Ángela nunca estuvo involucrada en el fin de su relación anterior con la argentina Cazzu, y afirmó que su vínculo sentimental comenzó tiempo después de la ruptura. Incluso dijo que la propia Cazzu le propuso que buscara a otra persona con la condición de que ella no se enterara.

Pero ojo: fans y medios notan diferencias entre su versión y la de Ángela, quien ha dicho que la relación existía “meses antes” de hacerse pública. Sin duda esto suma otro capítulo al culebrón amoroso.

¿Y Adela Micha?

Antes de que se publicara la entrevista se dijo que Nodal y Aguilar intentaron detenerla, pero Adela Micha no cedió. La periodista se blindó: incluyó un mensaje para protegerse legalmente del impacto de la entrevista. Tanto Nodal como Ángela dejaron de seguirla en Instagram tras la publicación del contenido, y eso ya es otro foco de chisme.