Telenovelas

Ya viene ‘Hermanas, Un Amor Compartido': ¿Quiénes son los protagonistas?

¿Quiénes los acompañan en los roles estelares?

August 15, 2025 • 
MrPepe Rivero
‘Hermanas, Un Amor Compartido': Adriana Louvier y Osvaldo Benavides protagonizan

Octavio Lazcano

La productora Silvia Cano confirmó a Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui como protagonistas de la nueva telenovela Hermanas, Un Amor Compartido .

Hermanas, Un Amor Compartido , es una producción de TelevisaUnivision a cargo de Silvia Cano , que iniciará transmisiones el primer trimestre de 2026.

¿Qué se sabe de la telenovela?

Hermanas, Un Amor Compartido narra la historia de Rebeca y Mónica, dos hermanas que vivieron siempre unidas, apoyándose en todo, siendo las mejores amigas; hasta que un día se ven obligadas a compartir ya luchar por el amor de Aura, hija biológica de Rebeca, quien vive llena de culpas por haberla abandonada; pero también hija de crianza de Mónica, quien ha entregado su juventud para sacarla adelante.

Ellos son los protagonistas:

Adriana Louvier /Mónica.
Organizada y ecuánime. Nunca actúa por impulso, siempre busca la manera de hacer las cosas sin contrariar a su padre. Aparentemente es una mujer frágil, pero al ejercer la maternidad con Aura, su hija adoptiva, adquiere una fortaleza que la hace capaz de cualquier cosa con tal de defenderla.

adriana--louvier.jpg

Danna García /Rebeca.
Rebelde, inquieta e impulsiva. De carácter inflexible, pero protectora. Le enfurecen las injusticias. No quiere que nadie sepa que su debilidad es el amor por los suyos, ama profundamente a su madre, a sus hermanos e incluso a su padre.

danna-garcia--.jpg

Osvaldo Benavides /Alonso.

Hombre culto, romántico, amante del orden y la planeación. Vive inmerso en un matrimonio tóxico al que está decidido a poner fin. Le gusta disfrutar el tiempo con su pequeña hija. Es un empresario brillante. Junto con su hermano, dirige una exitosa empresa de su propiedad. Es el padre biológico de Aura, la hija que se disputan Rebeca y Mónica. Le ocultaron su existencia, pero al enterarse, él decide recuperarla.

osvaldo-benavides-.jpg

Juan Martín Jáuregui / Camilo.
Tiene una personalidad ambivalente: es un hombre duro e inclemente con sus deudores, que regularmente son personas muy poderosas; pero también posee un gran corazón y siempre ayuda a los desvalidos. Le teme a la soledad y anhela tener una familia.

jauregui-.jpg

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
