Mayela Laguna tiene comprometedor video con el que buscaría chantajear a la familia de Silvia Pinal

Mayela Laguna asegura tener en su poder un comprometedor video que pondría en jaque a la dinastía Pinal.

Se han filtrado unos audios en los que Mayela Laguna asegura tener en su poder un comprometedor video con el que intentaría extorsionar a la familia de doña Silvia Pinal.

Mayela Laguna sigue en el ojo del huracán, pues luego de que su expareja de Luis Enrique Guzmán hiciera público que no es el padre biológico de su hijo Apolo, ahora han salido a la luz unos audios en los que se escucha a Mayela Laguna tener en su poder un comprometedor video que cimbraría a la familia de doña Silvia Pinal.

Fue el programa Ventaneando donde se mostraron los audios en los que se escucha hablando a Mayela Laguna con otra persona, donde la expareja de Luis Enrique Guzmán habría intentado chantajear a la familia Guzmán Pinal.

“Estoy bien preocupada, desearía irme de aquí, del DF (CDMX), con mi hijo. Te lo juro, quisiera decirles: ‘A ver, voy a enseñar este video si no recibo, nunca en mi vida he hecho eso, pero si no me dan tanta cantidad de dinero, enseño este video ahorita e irme con Apolo a algún lado, empezar una nueva vida, porque ya estuvo”.

En otra ronda de los mensajes, Mayela Laguna deja al descubierto su plan para quedarse con la pizzería y el departamento en donde ahora ahora vive.

“No, yo no me quiero casar. Tengo derechos todavía, tengo derechos. O sea si yo me caso con él, por bienes separados, es lo mismo que como estamos ahorita. O sea, derecho ya tengo. Mira, que me deje la pizzería, ¿no? Que es su pin… local, pero bueno, el dinero yo lo he conseguido y yo le he echado. Y es mi pizzería, no la de él, con que me deje a mí la pizzería y este departamento, ya me doy por bien servida”.

Mayela Laguna también metió en la plática a su hijo Apolo, refiriéndose a él no de muy buena manera y lo que pasará cuando doña Silvia Pinal ya no esté presente.

“Sinceramente me da tanta hueva cuando se muera su mamá y todo lo que va a conllevar eso y todo lo que van a decir y cómo se va a poner Huicho y todo... ay, me da tanta hueva... yo cuando se murieron mis papás, estando yo embarazada ni siquiera fue al velorio de ninguno de los dos, embarazada de su p.. hijo”.

“Y ay pobrecita, si ajá, ajá, entonces son cosas que yo todavía no le puedo perdonar, o sea, que no se me salen de la cabeza.

En otro segmento de los audios filtrados, Mayela Laguna acepta su adicción a las sustancias prohibidas.

“Entonces, ahorita vamos a ir a ver a mi suegra, por que ya está bien malita. Vamos a ir Alejandra, Gio, va toda la familia, ahorita voy a comprar mi bolsita de coca, para estar bien prendida, porque si no me pongo de malas y este… me da mucha hueva todo lo que va a pasar”.

Al momento, Mayela Laguna no ha dado alguna declaración sobre estos polémicos audios, de los cuales se desconoce la fecha en que fueron grabados.