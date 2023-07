Mayela Laguna da la cara tras ser exhibida bajo el efecto de sustancias prohibidas

Mayela Laguna da la cara tras darse a conocer un polémico video donde la exhiben supuestamente bajo los efectos de sustancias prohibidas.

Mayela Laguna sigue en el ojo del huracán, luego de que Luis Enrique Guzmán diera a conocer que no es el padre biológico del pequeño Apolo, por lo que su expareja le mandó un contundente mensaje a través de un video en el que toda esta polémica la llevará a los tribunales para desmentirlo y que acepte su paternidad.

Hace unos momentos, Mayela Laguna habló ante las cámaras para dar a conocer su versión tras darse a conocer un polémico video en el que la exhiben aparentemente bajo los efectos de sustancias prohibidas.

“Esto fue hace un año, en ese momento, nunca he negado que en en una situación de mi vida estuve mal, estaba con compañías malas y sí consumí. Fue un paparazzi que llegó como comensal, estábamos platicando y me cayó bien. Él me comenzó a platicar de drog.. y yo caí".

“En ese momento llegó una persona a venderme algo, acepté, hasta ese mismo paparazzi, que yo pensaba que era un comensal, me dijo dame y se fue al baño, Yo estaba tan mal en ese momento porque en ese momento no tenía a mi hijo que no me di cuenta de que me estaba grabando. Le di mi número de teléfono porque me cayó bien porque pensé que era un comensal y después me escribió y me dijo: ‘La neta soy paparazzi, me caíste muy bien, te vi muy mal, muy triste, preocupada’. Ahorita sí estoy a punto de llorar porque ya ha sido demasiado, es como un gotero que me va cayendo todos los días, todas las semanas”, expresó para el programa Sale el Sol.

“Entonces, él me dijo: ‘Antes de ser paparazzi soy un ser humano, yo voy a un grupo de AA y si tú te metes conmigo al grupo, no saco el video’. Le creí y fui al grupo porque yo quería estar bien por mi hijo. Tengo un papel de hace un año exactamente donde te lo dan para empezar una nueva vida, desde ese momento ya no me meto nada, estoy limpia. Sí me he llegado a tomar alguna que otra cerveza con mis amigas, estoy completamente limpia por mi hijo”.

Mayela Laguna nunca imaginó que dicho video saliera a la luz, por lo que su familia se preocupó mucho.

"Él me dio su palabra de que no iba a sacar el video, pero ahorita pasa esto, no pude ni dormir, no se me hace justo, tengo un hijo, tengo hermanos, tengo gente que me quiere y están sufriendo como yo”.