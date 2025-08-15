Cazzu responde sutilmente y Ángela Aguilar se quiebra tras entrevista de Christian Nodal

Christian Nodal y la entrevista otorgada a Adela Micha se convirtieron en tema de tendencia en redes sociales, y las famosas implicadas también están en la mira.

Es por eso que la publicación de Cazzu en su cuenta de Instagram parece no ser causalidad, pues podría ser una sutil respuesta a las declaraciones del padre de su hija Inti.

Cabe recordar que Nodal dio fechas, detalles y hasta ofreció una disculpa a Cazzu por no guardar por mucho tiempo su relación con Ángela, y en el camino, lastimarla.

“Pido disculpas a la madre de mi hija. Yo sí quise resguardar mi relación con Ángela; esa fue siempre la intención. Ella conoce el contexto, siempre salen fotos o videito... Siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses”.

¿Qué dijo Cazzu?

Tras el cúmulo de declaraciones de Nodal, cualquier movimiento de Cazzu podría sonar a respuesta y así ocurrió con su historia publicada la noche del 14 de agosto.

La argentina compartió un fragmento de una canción, llamada ‘Engreído’, que canta junto a Elena Rose.

La estocada vino con el texto elegido por Cazzu para publicar en Instagram, ¿será con dedicatoria?

“El amor y la calle se parecen

Porque hay códigos en los dos

Yo ya sé, no sabes nada de la calle

Y mucho menos del amor”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Tras la entrevista de Nodal, Ángela Aguilar apareció en un pódcast de Apple Music, donde habló de la figura de la mujer en la industria musical y sus desafíos

Conmovida, Ángela Aguilar dijo: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

“Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”.

“Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, insistió Ángela, aunque no se refirió de los dichos de su marido.