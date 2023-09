Mayela Laguna le dice sus cosas a Luis Enrique Guzmán por querer quitarle a su hijo

Luego de que Luis Enrique Guzmán aseguró que peleará por la custodia del pequeño Apolo, Mayela Laguna le contesta a su expareja, quien hace tres meses reveló que se hizo una prueba de paternidad, la cual no resultó compatible con el ADN del hijo de Mayela.

El hermano de Alejandra Guzmán también ventiló las adicciones de Mayela Laguna, por lo que no quitará el dedo del renglón para quitarle la custodia del niño.

“Lo que yo estoy haciendo es tratar de buscar la nulificación de la paternidad. Ya con el antecedente de que es una adicta al cristal y a la cocaína y a la ching... pues obviamente su capacidad como madre está en cuestión, y no nada más ganarle el juicio, quitarle la custodia del niño”.

Por su parte, Mayela Laguna, quien sale adelante con su negocio de pizzas y como chofer de taxi de aplicación, habló sobre la postura que ha tomado el hijo de Silvia Pinal.

“Me causa gracia. La demanda que interpusimos para que se hiciera una prueba de sangre, ya empezó esto, ya está en los juzgados. Todo lo que dice es mentira absoluta, que quiere adoptar a mi hijo (se ríe)”.

“Es una burla hacia mi hijo desde el día uno que lo desconoció, es una burla total, él no se lo merece, le daba vitalidad a la señora Pinal... Ya me dijeron (la familia Pinal) sociopata, psicópata, extorsionadora, todo, a mí no me importa que la gente me juzgue en la calle, me importa mi hijo”, expresó en el programa ‘De primera mano’.

Sobre las fuertes declaraciones que lanzó Luis Enrique Guzmán sobre el peligro que representaría ella para Apolo por sus supuestas adicciones y comportamiento, Mayela comentó: “Estoy consciente, tengo cero miedo, quien me conoce bien, sabe la clase de mujer y mamá que soy, he dejado que hablen, me he defendido un poquito, pero ya es momento de defenderme y actuar mucho más”.

¡No le tiene miedo!

Mayela Laguna dejó en claro que también luchará hasta le final por su hijo, para que no se lo quite.

"Él en su demanda absurda dijo que yo le dije que Apolo no era su hijo, yo jamás dije eso, siempre luché para que él lo viera, para que tuviera contacto con él, le di oportunidad para que estuviera con él”.

“No me da miedo, no hay mayor daño que el que le hizo él negándolo nacionalmente, ni siquiera lo cuidaba, que no venga con rollos de que quiere adoptarlo”.