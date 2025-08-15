Ninel Conde y Mar Contreras se perdonan: “somos mujeres muy parecidas”

Mar Contreras y Ninel Conde tuvieron una semana de confrontación luego de que en el “cine” de La Casa de los Famosos les mostraron lo que cada una de ellas hablaba de la otra.

En la dinámica del reality show, durante estas tres semanas, además, ambas actrices ser relacionaron muy poco y de hecho, Mar fue marginada y quedó fuera del grupo de mujeres.

Pero durante la cena de nominados de este jueves 14 de agosto, Mar y Ninel decidieron olvidar sus problemas y comenzar nuevamente su relación para intentar conocerse desde cero.

Fue Mar a la que le tocó empezar a hablar como parte de la dinámica en la que los seis nominados cenaron juntos y se dijeron loq ue extrañarían de los demás en caso que fuera eliminado.

Mar le dijo a Ninel: “Ojalá te dieras la oportunidad de conocerme un poco más; creo que eres una mujer muy fuerte y como las dos somos madres, sacamos la garra en cualquier momento. Reconozco que puede haber mucho de ti en mí y creo que eres una mujer con muchas fortalezas y muchas debilidades también pero creo que has salido adelante de todos tus debilidades y eso te hace una mujer fuerte”.

Ninel Conde, quien también dio un discurso de reconciliación para Alexis Ayala, le respondió a Mar en los mismos términos de admiración e incluso cariño.

“Mi querida Mar, a veces las impresiones que nosotras como mujeres leemos... o las películas que a veces nosotras nos hacemos tanto de personajes de compañeros y compañeras no siempre son la verdad absoluta. A veces es una percepción de nosotros y créeme que yo entré sin ningún prejuicio contigo. A lo mejor no hemos convivido mucho porque estamos en diferentes habitaciones y porque pues no se ha dado la ocasión o simplemente la energía no ha sido tan compatible, pero eso no quiere decir que exista ni rivalidad ni envidias ni nada”.

Mar, quien perdió de último momento el reto de robo de salvación este jueves, también habló de la supuesta competencia que hay entre ellas dentro de La Casa de los Famosos y que se hizo notoria durante la segunda gala de nominación, cuando se acusaron mutuamente de manipular a los habitantes de sus cuartos.

“Eres una guerrera y ojalá puedas ver en mí... que no nos veamos como competencia sino como aliadas; ojalá te dieras la oportunidad de conocerme más; no soy esa persona que crees que soy y nada me gustaría que te abrieras y que nos diéramos la oportunidad si se puede de que nos conozcamos”.

La promesa de Ninel y Mar

En resumen, la cena de nominados de esta tercer semana parece haber sido de la reconciliación ya que incluso cuando regresaron a la casa con el resto de los habitantes, Ninel y Mar contaron lo que se habían dicho y estuvieron de acuerdo en que harán el esfuerzo para que la armonía regrese al reality show.

Después de todo, como dijo Ninel al final de su discurso con Mar Contreras, cada una tiene su propia trayectoria más allá de La Casa de los Famosos.

“En este momento de mi vida, después de 30 años de carrera, de todo lo que he pasado, créeme que no vine aquí ni a competir contra ninguna mujer a nivel de rivalidad. Ya no estoy en edad de hacer eso; he venido a hacer un ejercicio de convivencia con 14 personas que no conocía, íntimamente a dormir con esas personas, a tratar de empatizar y a robarme lo más lindo de cada uno”.

La conclusión para los seis nominados fue la misma: tratarán de ser más empáticos a partir de ahora.