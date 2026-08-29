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Maxine Woodside cuestiona a Yanet García por ser “imagen del Teletón” Y VIVIR de ‘OnlyFans’

La expulsada de ‘La Casa De Los Famosos México’ dio una inesperada confesión tras los cuestionamientos de la conductora de radio.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Maxine Woodside ouso en aprietos a la exchica del clima, Yanet García.

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“Me dijeron que tu eres imagen del Teletón y tienes una página de ‘OnlyFans¡. ¿Entonces eres sexy, pero eres imagen de Teletón también?”.

Tras su salida de ‘La Casa De Los Famosos México’ luego de permanecer en ‘El Exilio’, Yanet García ofreció una entrevista a Maxine Woodside para hablar de su experiencia en el reality.

La charla comenzó con naturalidad, sin embargo, ‘La reina de la radio’ tenía guardada una pregunta inesperada para la exchica del clima y que estaba relacionada a sus propios dichos.

Y es que Yanet afirmó que no estaba dispuesta a pelear o enfrentarse en conflictos tras señalamientos a los habitantes de ser “muebles” y de no generar contenido, ante lo que García dijo que cuidaba lo que decía y hacía pues es “imagen del Teletón’.

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Esto fue aprovechado por Maxine para preguntarle que cómo cuida su apariencia y al mismo tiempo vive de imágenes sensuales y cuasi eróticas mediante ‘OnlyFans’.

“Me dijeron que tu eres imagen del Teletón y tienes una página de ‘OnlyFans¡. ¿Entonces eres sexy, pero eres imagen de Teletón también?”.
“Sí, me siento muy agradecida porque, a pesar de que nunca he hecho un desnudo, la verdad es que me ha ido increíble”, declaró Yanet al hablar de los resultados que ha obtenido en la plataforma.

La modelo y conductora aseguró que su incursión le permitió avanzar en distintos proyectos y cumplir objetivos que tenía pendientes.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Al tiempo, la también conductora resumió el impacto que ha tenido ‘OnlyFans’ en su vida:

“‘OnlyFans’ me ha ayudado a cumplir muchísimos sueños, tanto profesionales como personales”.

Maxine Woodside yanet garcía
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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