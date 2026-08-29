Maxine Woodside cuestiona a Yanet García por ser “imagen del Teletón” Y VIVIR de ‘OnlyFans’

“Me dijeron que tu eres imagen del Teletón y tienes una página de ‘OnlyFans¡. ¿Entonces eres sexy, pero eres imagen de Teletón también?”.

Tras su salida de ‘La Casa De Los Famosos México’ luego de permanecer en ‘El Exilio’, Yanet García ofreció una entrevista a Maxine Woodside para hablar de su experiencia en el reality.

La charla comenzó con naturalidad, sin embargo, ‘La reina de la radio’ tenía guardada una pregunta inesperada para la exchica del clima y que estaba relacionada a sus propios dichos.

Y es que Yanet afirmó que no estaba dispuesta a pelear o enfrentarse en conflictos tras señalamientos a los habitantes de ser “muebles” y de no generar contenido, ante lo que García dijo que cuidaba lo que decía y hacía pues es “imagen del Teletón’.

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Esto fue aprovechado por Maxine para preguntarle que cómo cuida su apariencia y al mismo tiempo vive de imágenes sensuales y cuasi eróticas mediante ‘OnlyFans’.

“Me dijeron que tu eres imagen del Teletón y tienes una página de ‘OnlyFans¡. ¿Entonces eres sexy, pero eres imagen de Teletón también?”.

“Sí, me siento muy agradecida porque, a pesar de que nunca he hecho un desnudo, la verdad es que me ha ido increíble”, declaró Yanet al hablar de los resultados que ha obtenido en la plataforma.

La modelo y conductora aseguró que su incursión le permitió avanzar en distintos proyectos y cumplir objetivos que tenía pendientes.

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Al tiempo, la también conductora resumió el impacto que ha tenido ‘OnlyFans’ en su vida:

“‘OnlyFans’ me ha ayudado a cumplir muchísimos sueños, tanto profesionales como personales”.