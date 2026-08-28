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FBI investiga al esposo de Ana Bárbara POR UNA DENUNCIA del hermano de la cantante

Ángel Muñoz enfrenta acusaciones por presunta manipulación de registros migratorios en Estados Unidos.

Agosto 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El hermano de Ana Bárbara se pronunció en torno al escándalo que señala al esposo de la cantante.

YouTube/Getty Images

“Existe el comentario y el video donde este señor dice que él fue quien le mandó quitar la visa. Esos informes ya los tienen las autoridades”.

El esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, está enfrentando señalamientos por una presunta manipulación de registros migratorios. Y habría sido el propio hermano de la cantante quien le pidió al FBI que lo investigara.

Pancho Ugalde a través de su abogado afirmó que la dependencia mantiene una investigación relacionada con el caso desde hace un par de meses.

El equipo legal de Ugalde explicó que el afectado presentó quejas y reportes ante las autoridades de Estados Unidos desde hace varios meses.

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Y es que el problema comenzó cuando Francisco intentó ingresar al país vecino y de manera inmediata se le informaba que su visa hacía sido reportada como extraviada. Esa situación se repitió en al menos tres ocasiones, según Pancho, siendo del mismo quien aclaró que nunca la había reportado.

“La forma que se manejó a través de migración es que había un reporte de extravío de la visa de él, y él nunca presentó ningún reporte, y fue en tres ocasiones eso hasta que la perdió”, declaró el abogado.

Según el abogado, Pancho no tiene antecedentes criminales, infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) o cualquier otra situación que, de acuerdo con su versión, pudiera explicar la cancelación.

En tanto, la acusación contra Muñoz surge, pues él trabajaba en la dependencia.

Uno de los elementos incluidos en el expediente es un video en el que Muñoz presuntamente admite haber participado en la cancelación de la visa de Francisco Ugalde.

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“Existe el comentario y el video donde este señor dice que él fue quien le mandó quitar la visa. Esos informes ya los tienen las autoridades”, sostuvo.

Ana Bárbara Francisco Ugalde
 Ángel Muñoz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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