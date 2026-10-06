Marlene Favela reacciona al fallecimiento de su exprometido, Jorge Kahwagi: “no hagamos un circo”

“Siempre me trataron tan bonito y con tanto amor; los abrazo con todo mi corazón y pues no, no hay palabras”.

La muerte del empresario, político, boxeador y personaje mediático, Jorge Kahwagi, el pasado 30 de septiembre, generó gran tristeza en los ambientes en los que se manejaba.

Su partida, causada por un derrame cerebral, provocó una ola de mensajes de despedida de figuras públicas que los conocieron y convivieron con él. Entre ellos, el de Marlene Favela, quien tras varios días de silencio decidió honrar la memoria de su exprometido.

“Es una cosa muy sensible. Me gustaría abordarlo con mucho respeto”, expresó la actriz a varios medios de comunicación.

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Al tiempo, dijo: “La verdad, no tengo palabras, solo decirle a la señora Sonja que la abrazo con todo mi corazón. A las hermanas, a Laila, a Sonja, a sus sobrinos, a toda la familia Kahwagi Macari, que siempre me trataron tan bonito y con tanto amor; los abrazo con todo mi corazón y pues no, no hay palabras”.

Sin embargo, la prensa le insistía a Marlene por el gran amor que existió entre ellos y las veces que la defendió ante la opinión pública, pero Marlene se sostuvo.

“Es muy importante que abordemos este tema con mucho respeto y que no hagamos de esto un circo por respeto a su familia”. Y concluyó: “Es todo lo que les puedo compartir. Un abrazo con todo mi corazón a su familia y toda la luz que Dios les dé”.

La historia de amor de Marlene y Jorge

Todo comenzó en 2007, cuando coincidieron en un evento social en la ciudad de México. La química entre ambos fue inmediata y pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la época. Tras un par de años de relación, se comprometieron en 2009 y anunciaron sus planes de boda tras ser vista luciendo una sortija a la orilla del mar en Playa del Carmen.

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Sin embargo, en octubre de 2010, luego de rumores de separación, la relación llegó a su fin de manera inesperada y, con ello, se rompió el compromiso. Aunque nunca revelaron públicamente las razones de la ruptura, Favela siempre se refiere a Kahwagi con cariño.