Las dos peleas de Jorge Kahwagi que pasaron a la historia: una fue en televisión y la otra en un ring

Jorge Kahwagi fue un hombre multifacético: lo mismo echó a andar una empresa que emprendió una carrera como boxeador... y hasta se convirtió en influencer en una época en la que todavía no existía ese concepto.

Como informamos en TVyNovelas oportunamente la mañana del 30 de septiembre se dio a conocer el deceso del político y boxeador Jorge Kahwagi Macari. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de su amigo Roberto Palazuelos.

Kahwagi fue un hombre polémico y mediáticamente importante: nació en la Ciudad de México, el 28 de mayo de 1968, e inicio su carrera en la política, al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006. A la par de su paso por la Cámara de Diputados, pidió licencia para participar en ‘Big Brother’. Esto generó que diversos partidos objetaran su petición y criticaran el uso de recursos públicos en actividades extralegislativas.

Siempre se mantuvo cercano a Elba Esther Gordillo y dejó el PVEM para sumarse al Partido Nueva Alianza (PANAL), fundado por la maestra. Allí se desempeñó como secretario general y luego como presidente de la organización entre 2007 y 2011.

Pero hacia esos años, su vida tornó hacia el mundo de la farándula y el escándalo.

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Aquí recordamos dos momentos que quedaron como registro en la cultura pop con Kahwagi como protagonista.

1.- La pelea en televisión contra Cibernético

“Eres un asco como deportista”, le espetó el Cibernético. Y no lo hizo en privado ni en un evento público sino en televisión nacional.

Como parte del programa de variedades nocturno de Israel Jaitovich en el canal las estrellas, el luchador Cibernético y el boxeador y político Kahwagi aceptaron un duelo de pulsadas.

Pero la competencia se convirtió en pelea cuando Jorge acusó Cibernético de hacer trampa en el agarre.

El luchador se levantó, aventó la mesa y lo retó a golpes... lo cual sucedió en cuestión de segundos: Cibernético le aplicó una llave y Jorge respondió con un jab.

Se podrá decir lo que sea de Jorge Kahwagi pero nos regaló uno de los momentos mas glorioso de la television mexicana



Cuando se peleó con el Cibernético 😂momentos sublimes de la TV pic.twitter.com/bTdGUMpJy2 — Danydrugs (@DanydrugSS) September 30, 2026

2.- La última pelea de Kahwagi

En 2015, lego de un lustro inactivo no sólo en el deporte, también en la farándula, Jorge Kahwagi volvió al ring para pelear contra Ramón Olivas, un boxeador desconocido con quien tuvo una peculiar función de box.

Duró apenas dos minutos y fue calificada como una farsa por la nula calidad del boxeo de Jorge y la peculiar actitud de Ramón, quien primero conectó fácilmente a su oponente pero de pronto dejó de alzar los brazos y permitió ser castigado con ganchos y uppercut.

