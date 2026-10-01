Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Las dos peleas de Jorge Kahwagi que pasaron a la historia: una fue en televisión y la otra en un ring

El empresario, boxeador y político tuvo también una vida polémica en la farándula

Septiembre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge kahwagi.jpg

Jorge Kahwagi contra Cibernético

Captura Televisa

Jorge Kahwagi fue un hombre multifacético: lo mismo echó a andar una empresa que emprendió una carrera como boxeador... y hasta se convirtió en influencer en una época en la que todavía no existía ese concepto.

Como informamos en TVyNovelas oportunamente la mañana del 30 de septiembre se dio a conocer el deceso del político y boxeador Jorge Kahwagi Macari. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de su amigo Roberto Palazuelos.
Kahwagi fue un hombre polémico y mediáticamente importante: nació en la Ciudad de México, el 28 de mayo de 1968, e inicio su carrera en la política, al integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde fue diputado federal entre 2001 y 2006. A la par de su paso por la Cámara de Diputados, pidió licencia para participar en ‘Big Brother’. Esto generó que diversos partidos objetaran su petición y criticaran el uso de recursos públicos en actividades extralegislativas.
Siempre se mantuvo cercano a Elba Esther Gordillo y dejó el PVEM para sumarse al Partido Nueva Alianza (PANAL), fundado por la maestra. Allí se desempeñó como secretario general y luego como presidente de la organización entre 2007 y 2011.

El turbulento final de Jesse y Joy

Todo lo que han dicho los hermanos Jesse y Joy Huerta sobre su separación

jesse y joy.jpg
Famosos
Jesse plantó a Joy por una razón oculta y su esposa Mónica la revela: “La verdad siempre sale”
Mónica León salió en defensa de Jesse, quien ha sido duramente criticado por la manera en que se ha comportado durante la separación del dueto
Septiembre 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Explotan RECLAMOS contra Jesse: "¿Tenías que hacer llorar a tu hermana Joy para hacerte solista?”
Septiembre 23, 2026
Famosos
Jesse & Joy continúa: Joy Huerta anuncia que ella sí honrará su carrera pese ausencia de Jesse
Septiembre 22, 2026
Famosos
‘Jesse & Joy’ anuncia SU RETIRO tras 21 años juntos: ”necesito una pausa”; ¿qué les pasó?
Septiembre 15, 2026
Famosos
¿Quién es el dueño de la marca Jesse y Joy?
Septiembre 25, 2026
jesse y joy.jpg
Famosos
¡Peor que Luisito Rey! El papá de Jesse y Joy no les daba ni para una quesadilla en las giras
Octubre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Jesse-Joy-papá.jpg
Famosos
Jesse y Joy se sinceran como nunca: su padre, un pastor evangélico, “nos tenía asfixiados a los dos”
Septiembre 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Pero hacia esos años, su vida tornó hacia el mundo de la farándula y el escándalo.
TE RECOMENDAMOS: Esposa de Memo Schutz encuentra maquillaje en su camisa y más banderas rojas que el público detectó en La Casa

Aquí recordamos dos momentos que quedaron como registro en la cultura pop con Kahwagi como protagonista.

1.- La pelea en televisión contra Cibernético

“Eres un asco como deportista”, le espetó el Cibernético. Y no lo hizo en privado ni en un evento público sino en televisión nacional.
Como parte del programa de variedades nocturno de Israel Jaitovich en el canal las estrellas, el luchador Cibernético y el boxeador y político Kahwagi aceptaron un duelo de pulsadas.
Pero la competencia se convirtió en pelea cuando Jorge acusó Cibernético de hacer trampa en el agarre.
El luchador se levantó, aventó la mesa y lo retó a golpes... lo cual sucedió en cuestión de segundos: Cibernético le aplicó una llave y Jorge respondió con un jab.

2.- La última pelea de Kahwagi

En 2015, lego de un lustro inactivo no sólo en el deporte, también en la farándula, Jorge Kahwagi volvió al ring para pelear contra Ramón Olivas, un boxeador desconocido con quien tuvo una peculiar función de box.

Duró apenas dos minutos y fue calificada como una farsa por la nula calidad del boxeo de Jorge y la peculiar actitud de Ramón, quien primero conectó fácilmente a su oponente pero de pronto dejó de alzar los brazos y permitió ser castigado con ganchos y uppercut.

Jorge Kahwagi el cibernetico
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pilar-hijo-algarabia.jpg
Famosos
Reportan el deceso del hijo de Pilar Montes de Oca, directora de la revista ‘Algarabía’; tenía 21 años
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carinleon--2.jpg
Famosos
Caso Carín León: ¿Cuántos miles de afectados se suman para proceder legalmente por cancelación en Las Vegas?
Septiembre 30, 2026
 · 
Nayib Canaán
Ines-Gomez-Mont.jpg
Famosos
Retiran FICHA ROJA de Interpol a Inés Gómez Mont y a su esposo, revela presidenta Claudia Sheinbaum
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kalimba.jpg
Famosos
Melissa Galindo celebra que quedó absuelta de la demanda que Kalimba promovió EN SU CONTRA
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lola-Cortes.jpg
Famosos
¿Qué hay detrás del altercado de Mariana Treviño en ‘Mentiras’? Hasta Lola Cortés dice que NO PUEDE hablar
Lola Cortés evitó pronunciarse sobre las versiones que circulan alrededor de la pelea, pero dijo que pasaron cosas fuertes.
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
kahwagi.jpg
Famosos
Muere el político y boxeador Jorge Kahwagi; amigos entrañables lo despiden
Roberto Palazuelos y Manuel Velasco confirmaron el deceso a través de sus redes sociales.
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yahir-Gibran.jpg
Famosos
Gibrán, SEXY SOBRINO de Yahir, robó cámara y ganó miles de seguidores de la noche a la mañana
El sobrino de Yahir robó suspiros y aumentó sus números en las redes sociales.
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mujer-lipo.jpg
Viral
Mujer muere EN PLENA VISITA en el Reclusorio Oriente; un día antes se había realizado una liposucción
La víctima presentó problemas para respirar y finalmente le dio un paro cardiaco.
Septiembre 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez