Mario Bezares pide a productores del documental de Paco Stanley que vayan a la fiscalía

Mario Bezares cuenta que alguna vez, cuanto estaba ya arraigado por la investigación del asesinato de su amigo Paco Stanley, su esposa Brenda le preguntó si era inocente y culpable.

El conductor le reiteró su inocencia y desde entonces Brenda se ha convertido en un apoyo incondicional de Mayito.

Ahora que se ha lanzado el nuevo documental sobre la trágica muerte de Stanley, fue Brenda la que publicó una reacción ante las revelaciones que ahí se hacen.

En el documental se asegura que un criminal fue quien ordenó la muerte del conductor y que nada tiene que ver con Mario Bezares ni Paola Durante.

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Ambos estuvieron presos por la investigación de la Procuraduría dirigida por Samuel del Villar, pero salieron absueltos ante la falta de pruebas.

No obstante, Mayito sabe que sobre su espalda pesará para siempre la sospecha de quienes nunca le han creído.

“Por más que pueda venir el espíritu santo que el que odia, odia; es como una cicatriz que tenemos en el cuerpo, ahí quedara de por vida”.

¿Qué dice Mario Bezares sobre el nuevo documental de Paco Stanley?

El documental apunta que fue Carlos Acevedo alias el Pato el autor material del asesinato, mientras que Juan José Esparragosa el Azul, del cartel de Sinaloa, habría sido quien lo ordenó. Ambos están muertos.

Mayito por eso se muestra escéptico respecto a lo que el documental pueda aportar a la verdad, aunque señala:

“Si es un caso ya contundente que tienen esas pruebas y sustento, pues es momento que la fiscalía tome cartas en el asunto”.

El caso de Paco Stanley sigue abierto. Nunca se ha cerrado y permanece hoy como un crimen impune.