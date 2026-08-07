Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

As3s1nan a abuelita que vendía cemitas para robarle 90 pesos, se llamaba Dominga

En redes sociales, vecinos de la mujer, indicaron que ese día cumplía 82 años de edad.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Dominga-cemitas.jpg

Doña Dominga vendía cemitas y para robarle sus ganancias le quitaron la vida.

X

La señora Dominga Pérez Comisario fue brutalmente asesinada justo el día en el que cumplía 82 años de edad. La mujer volvía de vender cemitas cuando un sujeto la golpeó con una piedra en la cabeza para robarle los 90 pesos que llevaba consigo.

Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, del municipio de Amozoc, en Puebla.

A través de redes sociales se divulgaron las imágenes que han provocado gran indignación entre los pobladores que reclaman justicia.

TE RECOMENDAMOS: Le quitan la vida a joven embarazada en su octavo mes de gestación; aparece SIN SU BEBÉ en el vientre

En los clips de las cámaras de seguridad se observa cómo la anciana va caminando por una calle sin pavimentar previo al violento asalto. Va cargando la canasta en la que vendía las cemitas.

Trascendió que doña Dominga cumplía ese día 82 años y que apenas llevaba consigo 90 pesos y, pese a que no opuso resistencia, su agresor la golpeó con una piedra y le causó la muerte.

Diversos pobladores señalaron en redes sociales que la señora Dominga era una mujer muy querida y admirada en su comunidad.

Apenas el pasado 18 de junio, ocurrió otro asesinato de un adulto mayor durante un asalto, que incluso generó que organizaciones de usuarios de bicicletas realizaran una marcha de protesta.

Más noticias virales
biologa muere 28 años.jpg
Viral
Influencer mexicana muere a los 28 años tras dejar un mensaje misterioso; hacía videos de biología
Fue una divulgadora científica que llegó a ser viral con mucho de su contenido
Agosto 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
Viral
Detienen a dos hombres por FRAUDE EN EL EXAMEN de ingreso a la UNAM; se hicieron pasar por estudiantes
Agosto 26, 2026
Viral
Le diagnostican cáncer, le quitan útero, ovarios y trompas… luego descubren que era biopsia DE OTRA MUJER
Agosto 25, 2026
Viral
A famoso conductor de TV le explota olla express Y SE QUEMA mientras hacía una mención de venta
Agosto 24, 2026
Viral
Joven DISCUTE CON SUS PADRES e intenta suicidarse, ellos buscan evitarlo y todos terminan perdiendo la vida
Agosto 24, 2026
Infiel.jpg
Viral
Mujer pierde a su esposo en el terremoto de Colombia y descubre que tenía OTRA FAMILIA
Agosto 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Embarazo.jpg
Viral
¡Otra niña embarazada! Detectan a menor de 12 años CON 8 MESES de gestación en Coahuila
Agosto 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maestro-Guanajuato.jpg
Viral
Separan a profesor de Guanajuato tras FILTRARSE VIDEOS de actos erót1c0s con alumnos
Agosto 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Tiktokers descubren CUERPO SIN VIDA en el mismo hotel donde hallaron a Debanhi Escobar muerta

En esa ocasión se trató de Cuitláhuac Muñoz Almaguer, un hombre de 63 años de edad, quien fue ultimado de un balazo en la cabeza en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, por sujetos que le robaron la bicicleta en la cual se dirigía a un parque para ejercitarse.

PUEBLA anciana asesinan
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lucia-Mendez.jpg
Famosos
Lucía Méndez narró cómo fue el día que TERMINÓ CANTANDO para Pablo Escobar: “Sentí que se me iba la vida”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
moisespenaloza---.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza no se siente derrotado y asegura que las “dobles caras” terminarán por quedar al descubierto
Septiembre 01, 2026
 · 
Nayib Canaán
Flor-Mariana.jpg
Famosos
Mariana Ochoa estuvo a punto de casarse con el manager de Flor Vigna; ¿por eso NO LA SOPORTA?
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita Cortés
Famosos
Lolita Cortés se sincera y admite que toma medicina psiquiátrica: “en dos ocasiones decidí que YA NO PODÍA MÁS”
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Selena Quintanilla revive en el Museo Madame Tussauds
Famosos
A.B. Quintanilla demanda a Suzette: Hermanos de Selena en pleito legal por millones de dólares
Habría presuntas irregularidades que A.B. estaría buscando identificar. “Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevaran a tomar una decisión de esta magnitud”.
Septiembre 01, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Exmarido de Ingrid Martz la demanda para que le de pensión, LA MITAD de sus bienes y que pague su abogado
Aunque Ingrid había intentado llevar una buena relación con el padre de su hija, todo se salió de control y ya la está demandando.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Leandro-Michelle.jpg
Famosos
Hijo de Michelle Vieth revela que SE PELEÓ con su mamá, se dejaron de hablar y ella le “robó el coche”
Leandro Ampudia asegura que tuvieron un terrible conflicto por el que llevan un año distanciados aunque ella lo niega.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tupac.jpg
Hollywood
Resuelven el as3sinat0 del rapero Tupac Shakur 30 años después: exlíder de una pandilla ES EL CULPABLE
El criminal enfrenta una posible cadena perpetua por arrebatarle la vida al entonces joven de 25 años.
Septiembre 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez