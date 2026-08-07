As3s1nan a abuelita que vendía cemitas para robarle 90 pesos, se llamaba Dominga

La señora Dominga Pérez Comisario fue brutalmente asesinada justo el día en el que cumplía 82 años de edad. La mujer volvía de vender cemitas cuando un sujeto la golpeó con una piedra en la cabeza para robarle los 90 pesos que llevaba consigo.

Los hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, del municipio de Amozoc, en Puebla.

A través de redes sociales se divulgaron las imágenes que han provocado gran indignación entre los pobladores que reclaman justicia.

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En los clips de las cámaras de seguridad se observa cómo la anciana va caminando por una calle sin pavimentar previo al violento asalto. Va cargando la canasta en la que vendía las cemitas.

Trascendió que doña Dominga cumplía ese día 82 años y que apenas llevaba consigo 90 pesos y, pese a que no opuso resistencia, su agresor la golpeó con una piedra y le causó la muerte.

#EXCLUSIVA😡🚨Un cobarde sujeto asaltó y m4to a pedr4das a una mujer de la tercera edad en el municipio de #Amozoc 😨.



👉Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la ladrillera ubicada en la junta auxiliar de San Salvador #Chachapa📍.



🚨Se sabe que la mujer, Dominga Pérez, de… pic.twitter.com/kGJAoieNGJ — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) August 6, 2026

Diversos pobladores señalaron en redes sociales que la señora Dominga era una mujer muy querida y admirada en su comunidad.

Apenas el pasado 18 de junio, ocurrió otro asesinato de un adulto mayor durante un asalto, que incluso generó que organizaciones de usuarios de bicicletas realizaran una marcha de protesta.

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En esa ocasión se trató de Cuitláhuac Muñoz Almaguer, un hombre de 63 años de edad, quien fue ultimado de un balazo en la cabeza en la colonia Loma Linda de la ciudad de Puebla, por sujetos que le robaron la bicicleta en la cual se dirigía a un parque para ejercitarse.