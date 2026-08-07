Karina Torres SE BAJA la blusa en LCDLF y deja a todos en shock: “Me quedé con la boca abierta”

“Están muy ricas… las mías”.

Luego de una gala llena de emociones y tensión en ‘La Casa De Los Famosos México’ ante las inesperadas confesiones sobre la convivencia, Karina Torres protagonizó un fuerte momento ante sus compañeros.

Y es que mientras la mayoría de los habitantes permanecían en la sala, Luis se acercó con un par de melones en el pecho para preguntar cuáles les parecían mejor, comparándolos con los senos de ‘La Licenciada’.

TE RECOMENDAMOS: Público votó: ¿Qué otro habitante que peleará la salvación a Moisés y Masad en La Casa de los Famosos México?

“Están muy ricas… las mías”, dijo Torres. Y después se bajó la blusa delante de todos sus compañeros. “Mira”, dijo la creadora de contenido desatando el asombro de Luis, Gema, Fede, Aldo, Flor, Masad y Yahir, quien aseveró estar en shock.

“Te amo”, reaccionó Aldo.

Luego, Karina reviró a sus compañeros por el asombro pues les dijo que cuando se cambia de ropa también la ven. "¿Qué? Pues a hu*vo. No pasa nada, si allá en el baño me cambio y se me ven, en el cuarto me cambio, bueno me trato de tapar pero no se puede”, afirmó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Gema Garoa y Ernesto Laguardia le dan con todo a Yanet García en la cena de nominados de LCDF

Yahir se mostró incrédulo ante lo que había pasado. "¿Ah sí ? ¿Ya te avientas el topless así de no hay ped*? A la madre, me quedé con la boca abierta. Está cabr*n, me la voy a llevar a los shows”, expresó Yahir.