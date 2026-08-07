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Karina Torres SE BAJA la blusa en LCDLF y deja a todos en shock: “Me quedé con la boca abierta”

Esa fue la reacción de ‘La Licenciada’ después de que Luis se le acercara con un par de melones para comparar su pecho.

Agosto 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Karina se bajó la blusa delante de sus compañeros.

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“Están muy ricas… las mías”.

Luego de una gala llena de emociones y tensión en ‘La Casa De Los Famosos México’ ante las inesperadas confesiones sobre la convivencia, Karina Torres protagonizó un fuerte momento ante sus compañeros.

Y es que mientras la mayoría de los habitantes permanecían en la sala, Luis se acercó con un par de melones en el pecho para preguntar cuáles les parecían mejor, comparándolos con los senos de ‘La Licenciada’.

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“Están muy ricas… las mías”, dijo Torres. Y después se bajó la blusa delante de todos sus compañeros. “Mira”, dijo la creadora de contenido desatando el asombro de Luis, Gema, Fede, Aldo, Flor, Masad y Yahir, quien aseveró estar en shock.

“Te amo”, reaccionó Aldo.

Luego, Karina reviró a sus compañeros por el asombro pues les dijo que cuando se cambia de ropa también la ven. "¿Qué? Pues a hu*vo. No pasa nada, si allá en el baño me cambio y se me ven, en el cuarto me cambio, bueno me trato de tapar pero no se puede”, afirmó.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Yahir se mostró incrédulo ante lo que había pasado. "¿Ah sí ? ¿Ya te avientas el topless así de no hay ped*? A la madre, me quedé con la boca abierta. Está cabr*n, me la voy a llevar a los shows”, expresó Yahir.

La casa de los famosos 4 Karina Torres
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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