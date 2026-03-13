¿Maribel Guardia está pidiendo INDEMNIZACIÓN a Imelda Tuñón por el tiempo que vivió en su casa?

“Se suponía que es una invitación de Maribel a su hijo, a su esposa y al niño de que ‘vengan a vivir conmigo’”.

El equipo legal de Imelda Tuñón dio a conocer que supuestamente Maribel Guardia habría solicitado una indemnización a su exnuera en medio del pleito legal que enfrentan desde 2025.

De acuerdo a los dichos de los abogados, Maribel habría pedido una compensación por el tiempo que vivió en su casa.

“Ahora ya sumó la situación de que quiere una indemnización en la demanda actual. Se había comentado que era una pensión, pero lo que ella demanda es una indemnización a partir de que Imelda llegó a vivir a su domicilio cuando se casó y hasta la fecha en que sale de su domicilio”, declaró el licenciado Jorge Joaquín Díaz López en ‘De Primera Mano’.

Sobre la cantidad que supuestamente solicitó Guardia, se habla de un pago correspondiente a “30 días de salario mínimo”, es decir, casi 10 mil pesos mexicanos.

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“Debiendo a considerarse como base el mínimo vital dispensable que asciende a 30 días de salario mínimo vigentes por cada mes que permaneció al cuidado de los accionantes”, señaló Díaz López.

“Se suponía que es una invitación de Maribel a su hijo, a su esposa y al niño de que ‘vengan a vivir conmigo’. Eso, se supone, es una cosa incondicional. De hecho, en algunos conflictos que hubo, ella (Maribel) insistió en que se regresaran a casa. Siendo una situación de familia, en donde se estaría procurando al hijo, al nieto y a la nuera, resulta verdaderamente aberrante que hoy demande ante un juzgado”, agregó Antonio Lozano Gracia, abogado de Imelda.

Aunque el equipo legal de Tuñón no reveló la cantidad exacta que estaría solicitando supuestamente Maribel a su exnuera, porque “todavía se está cuantificando”, dejaron entrever que serían “más” de 2 millones de pesos.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, negó que pida indemnización a Imelda

En tanto, Marco Chacón, esposo de Guardia, aclaró los dichos de los abogados y aclaró para el programa ‘Dulce y picosito’, liderado por Flor Rubio, que “sobre el tema de que Maribel está solicitando una pensión para ella, evidentemente no, esto es un absurdo”.

Añadió que “dentro de los procesos familiares, el formato a solicitar de inicio indica que los responsables en el ejercicio de la patria potestad de un niño lleva implícitos derechos como obligaciones. Una de las obligaciones esenciales en el ejercicio de la patria potestad es hacerte cargo de los gastos de tu hijo, no de la abuela del niño”.

Destacó también, en entrevista con Carlo Uriel, que “en ese formato siempre y para demostrar que la madre está en condiciones de atender todas las necesidades de un niño, es factible que se solicite ante el juzgado que ella lo demuestre, que está en capacidad de darle una pensión a su hijo. Ahora bien, si ella no puede dársela, Maribel ha estado siempre, siempre en el tenor de hacerse cargo de todos los gastos de la educación, vestido y salud de su menor nieto”, finalizó.

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En la emisión de YouTube se mencionó también que de acuerdo a los cálculos, la supuesta petición no rebasaría los 400 mil pesos, contrario a los más de 2 millones que mencionaban los abogados de Imelda.

