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Cristian Castro habla por primera vez de sus hijos de 19 y 21 años y hace inesperada REVELACIÓN

El intérprete también dedicó palabras de reconocimiento a la madre de sus hijos Simone y Mikhail.

Marzo 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cristian Castro habló de sus hijos Simone y Mikhail.

YouTube/Getty Images

“Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando”.

‘El Gallito Feliz’ habló por primera vez y sin recatos de sus hijos mayores, Simone y Mikhail, fruto de su relación con su exesposa Valeria Liberman.

Fue a su salida del Auditorio Nacional, donde cumple con una serie de conciertos, que Cristian Castro habló con los medios de comunicación y compartió abiertamente cómo se encuentran sus hijos de 19 y 21 años. Destacó que se siente orgulloso de ellos y sus logros académicos.

El intérprete de ‘Azul’ mencionó que ambos ya cursan la universidad y que ya hasta tiene pareja.

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“Están perfectos, están muy bonitos, están estudiando, economía mi hijo y mi hija está estudiando psicología. Estoy la verdad muy orgulloso. Se ven muy bonitos, tienen sus parejas, los veo muy bien. A la mamá también la veo muy bien... educándolos, la verdad estoy agradecido”, aseguró.

En la misma charla, Cristian aprovechó para enviar un mensaje a su exesposa Valeria y le dio las gracias por la manera en la que ha guiado y educado a sus hijos.

“Agradecido con su mamá porque creo que la madre ha cuidado bien la imagen de los chicos y sobre todo los ha guiado hacia la universidad, hacia La Academia, eso me preocupaba muchísimo, pues es lo que me faltó a mí, ¿verdad?”, aseguró.

Simone y Mikhail han crecido lejos del ojo público, lo que ha aumentado la curiosidad de sus seguidores por conocer más sobre ellos, y la menor de los hijos de Castro, Rafaela.

A diferencia de sus hermanos, la menor, de 10 años y que vive en Colombia con su mamá, sí ha sido más expuesta y se conocen más imágenes de la niña.

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Los hijos de Cristian

Fue el 16 de junio de 2005 cuando la abogada argentina Valeria Liberman y el cantante le dieron la bienvenida a Simone Candy, y dos años después, el 5 de diciembre, nació Mikhail Zaratustra.

Tras tres años de matrimonio, la relación terminó en divorcio en medio de un proceso legal en el que ambos se disputaron la custodia de sus hijos.

Actualmente, Simone vive en Miami junto a su hermano, mientras que el cantante mantiene con ellos una relación a distancia, especialmente porque Liberman conservó la custodia desde que eran pequeños.

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En tanto, Rafaela Erazo Castro nació en abril de 2014 y es la tercera hija de Cristian. El cantante se relacionó sentimentalmente con la colombiana Paola Erazo y trajeron al mundo a la menor. Con frecuencia, Rafaela aparece en publicaciones junto a su padre y también con su famosa abuela, la actriz Verónica Castro, compartiendo momentos familiares, viajes y algunas de sus actividades, como su gusto por la música y el piano.

Cristian Castro Valeria Liberman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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