Nieto de Maribel Guardia “no tiene la disposición de verla": Esto dijo Imelda Garza Tuñón

Después de varios meses de conflicto legal entre Maribel Guardia con Imelda Tuñón, viuda del fallecido Julián Figueroa, el contacto entre la cantante y su nieto sigue lejano.

Apenas para el Día de las madres, se esperaba que Maribel Guardia pudiera ver a su nieto pero parece que no ocurrió así. Sin embargo, Imelda Garza sí confirmó que hubo un acercamiento con la abuela de su hijo:

“Le llevó un regalito, una tablet, le regaló unas plastilinas y un juego de química”, dijo hace unos días en el cumpleaños del cantante Fernando Corona.

En ese momento, dijo que “si dejan de interferir terceras personas, y fuéramos ella y yo, ya hubiera habido un acercamiento”.

Pero este martes 27 de mayo, Imelda comunicó algo

A través de sus redes sociales, Imelda Garza Tuñón aseguró que su hijo no quiere ver a su abuelita Maribel.

“A los medios de comunicación:

Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre JJ y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para régimen de visitas”.

“Los corazones tardan en sanar pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”.