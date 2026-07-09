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Maribel Guardia acusa a Imelda de demandar A SU PROPIO HIJO José Julián… ¡por la herencia!

Además, reprochó que no la deja convivir con el menor.

Julio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Maribel Guardia destapa que Imelda está peleando con su propio hijo por la herencia.

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“Me importa que el nieto reciba la herencia porque ya la tendría, porque era el heredero universal, pero como la mamá le está peleando la herencia, pues eso está parado”.

En una actualización de la controversia legal que enfrentan Maribel Guardia e Imelda Tuñón, es la actriz quien aseguró que no le interesa la herencia que su nieto recibiría como heredero de Julián Figueroa. Además, mencionó ante la prensa que tampoco quiere pelear por el dinero, pues asegura que su único interés es que su nieto se encuentre bien y que reciba la parte que le corresponde.

Guardia aseguró que todo está frenado porque Imelda está peleando con su propio hijo por la herencia, ya que el menor es el heredero universal.

La costarricense también admitió que le preocupa el costo de los abogados que representan a su exnuera en el pleito que mantiene detenido el trámite.

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“Yo no voy tras nada, yo no estoy ni en la herencia ni en nada, a mí no me importa. Me importa que el nieto reciba la herencia porque ya la tendría, porque era el heredero universal, pero como la mamá le está peleando la herencia, pues eso está parado”, dijo Maribel.

Y añadió que “a mí no me importa si le queda la mitad a ella y la mitad a él y el 40% a los abogados, porque ¿con qué les van a pagar? Con la herencia. Entonces, pues sí, eso afecta al niño”.

La estrella de ‘Perfume de Gardenia’ negó estar detrás del dinero o los bienes que dejó Joan Sebastian, pero cuestionó la postura de Imelda frente al proceso asegurando que está demandando a su propio hijo.

“Pues sí, pero lo está demandando al niño. O sea, está demandando a su hijo para la herencia. Entonces, pues si no está interesada, lo disimula muy bien”, señaló.

Maribel también indicó que Tuñón le está negando ver a su nieto, y relató la respuesta que, según ella, recibió cuando su abogado buscó un acuerdo para poder ver al niño.

“Ella no está dispuesta a nada, porque la última vez mi abogado le preguntó y ella dijo que no… Él le dijo: ‘Lo único que quiere la señora es ver al nieto’. Y dijo: ‘Pues el nieto no la quiere ver’. Yo no creo que quiera ningún arreglo de ningún tipo”, mencionó.

Sobre el nuevo novio de Imelda, su exsuegra destacó que no lo ha visto, sin embargo, espera que sea una influencia positiva para el menor. “No, no lo he visto yo. A mí me han dicho que es un buen muchacho. Ojalá que así sea, que ella haga una buena elección, porque es la persona que va a estar cerca del niño”.

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Otro de los temas que mencionó es que le llama la atención el nivel de seguridad que maneja Imelda. “Yo en mi vida he tenido un guarura y ella trae dos. Entonces, la veo muy bien resguardada. Me imagino que el niño está todavía mejor”.

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Finalmente, lamentó la división dentro de la familia Figueroa por la repartición de la herencia de Joan Sebastian. “Yo a los Figueroa los quiero mucho a todos y me duele que esté pasando esto en una familia tan especial… Yo a Juliana la quiero muchísimo… Las quiero a todas. Es que las conocí desde chiquitas”, concluyó.

Maribel Guardia Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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