Filtran conversación de modelo que habría tenido romance con Julián Figueroa

La acusación existe desde 2017 y se basa en un video.

El programa de Univisión “El Gordo y la Flaca” publicó entonces un video revelador: Julián Figueroa le dio tremendo beso a un modelo cubana.

El escándalo se hizo grande porque en esas mismas fechas Imelda estaba embarazada de Juliancito, aunque se había ido a pasar un tiempo en el norte de México.

¿Julián Figueroa le fue infiel a Imelda Tuñón con aquella modelo?

La respuesta a esa pregunto fue un misterio porque Maribel Guardia aseguró que aquel video era viejo, por lo menos de un año antes.

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“El Gordo y la Flaca” se mantuvo en lo dicho: el beso sucedió en abril de 2017, cuando Imelda tenía unos seis meses de embarazo.

El caso de Aranza y su relación con Julián Figueroa

El recuerdo de aquella polémica resurge ahora que Aranza reveló que entre ella y Julián hubo un coqueteo e incluso algunos mensajes con invitaciones para cenar o tomar un café.

En el caso de la cantante, se trató, asegura ella misma, de una especie de amor platónico.

“Hay grandes amores que no llegan a la cama”, explicó Aranza al dimensionar lo que pasó con Julián... o lo que NO pasó.

Dice la cantante que su relación se quedó en el escenario (Julián fue invitado al programa de televisión de ella) y no sucedió algo que pudiera ser una falta de respeto a Imelda.

¿Qué dice Grete Durán de su relación con Julián Figueroa?

En el caso de la modelo cubana, se supo luego que su nombre es Grete Durán. Tras la difusión del video, se cortó toda interacción entre ellos y meses después Julián e Imelda anunciaron una nueva etapa juntos tras haberse reconciliado.

Ahora, en el programa de Flor Rubio, Dulce y Picosito, se reveló la conversación de Grete con uno de los colaboradores del programa, Gabo Cuevas.

En la captura de pantalla de esa charla, se puede ver que Grete asegura que aquel beso fue, efectivamente, mientras Imelda estaba embarazada, tal y como lo aseguraron en “El Gordo y la Flaca”.

La modelo agrega otro dato: “Yo no sabía que Imelda estaba embarazada”.