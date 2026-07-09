“Vicky” reúne talento venezolano en una producción cinematográfica filmada en Florida

Miami, Florida. Los productores venezolanos Alexander Gutiérrez Niño y Oduver Cubillán continúan ampliando su presencia en la industria audiovisual internacional con el rodaje de “Vicky”, un largometraje que actualmente se graba en distintas locaciones del estado de Florida, Estados Unidos, y que tiene previsto llegar a las salas de cine durante 2027.

La producción, desarrollada bajo el sello de Oduver Channel, lleva varias semanas de filmación en escenarios de Miami y sus alrededores, donde un equipo integrado por más de un centenar de profesionales de diferentes nacionalidades trabaja en la realización de una historia que combina romance, drama y una mirada contemporánea sobre la aceptación y la identidad.

Con un elenco internacional y una propuesta visual apoyada en tecnología de última generación, la película apuesta por una narrativa cercana a las nuevas tendencias de la industria del entretenimiento, abordando temas que generan conversación y conectan con las audiencias actuales.

“Se llama Vicky, es una historia romántica que tiene que ver con una chica que llega a Miami, y en un evento benéfico conoce a un chico y se enamora, pero en medio de ese enamoramiento, el ex de ella le hace saber al nuevo novio que ella no es una mujer, sino que es un hombre. Es una historia muy hermosa, muy poderosa de aceptación, de que el amor vence cualquier barrera”, explicó Alexander Gutiérrez Niño.

Aunque plantea una temática que podría resultar polémica para algunos sectores, los realizadores destacan que el objetivo principal de la película es contar una historia donde el respeto, la empatía y el amor ocupan el centro de la narrativa, en sintonía con los contenidos que hoy marcan la evolución del cine y las plataformas de entretenimiento.

Alexander Gutiérrez Niño inició su carrera como productor de cine, teatro y televisión a comienzos de la década de los 2000. Junto a Oduver Cubillán impulsó proyectos como la producción juvenil Carolay, difundida inicialmente por Venevisión y posteriormente conocida en distintos países de Latinoamérica y España.

“Vicky” representa su segunda experiencia como productor cinematográfico, luego de participar en El secreto de Luna, película estrenada en Estados Unidos el año pasado y exhibida recientemente en las salas venezolanas.

Con este nuevo proyecto, Alexander Gutiérrez Niño y Oduver Cubillán reafirman el crecimiento del talento venezolano en la escena audiovisual internacional, apostando por historias universales que buscan conectar con públicos de distintas culturas y consolidar la presencia de creadores venezolanos en la industria cinematográfica.