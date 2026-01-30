Suscríbete
Imelda Tuñón lanza graves acusaciones contra Julián Figueroa, a casi tres años de su muerte

La cantante y actriz mostró una fotografía de su rostro enrojecido

Enero 29, 2026 • 
Alejandro Flores
imelda tuñon.jpg

Imelda Tuñón dio su versión

Instagram

Los problemas entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no se detienen.

Ahora incluso se expanden hacia otro protagonista; Julián Figueroa, hijo de Maribel y esposo de Imelda, que murió en abril de 2023.
Julián e Imelda tuvieron una relación de pareja complicada y se separaron en varias ocasiones pero lo que se sabía hasta ahora es que al momento de la muerte de Julián, estaban componiendo su relación, enfocados en su rol de padres de José Julián.
Sin embargo, Imelda decidió revelar un episodio oscuro de su relación.

“Hubo agresiones físicas, de hecho tengo una cosa del odio que... bueno, es que me da mucha... es una cosa del oído que hace que pierda mucho el equilibrio cuando me levanto de la cama y cuando camino porque me dejó dañados los cristales dentro del oído”.

La acusación de Imelda Tuñón

Imelda narró en el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante el incidente que, asegura, le dejó esa secuela.

“Estábamos en un restaurante y él se puso celoso, se enojó, no me acuerdo por qué pero se puso celoso”.

Tuñón matizó sus acusaciones con una declaración que repitió en varias ocasiones: “No digo que sea una mala persona, porque era una buena persona”.

Imelda mostró incluso una fotografía en la que se le ve una parte de rostro enrojecida y que asegura fue provocada en esa ocasión.

imelda tuñon (1).jpg

Imelda Tuñón asegura que son marcas de la agresión

Instagram

“Yo me salí del restaurante y me empezó a insultar y se fue detrás de mí y me atacó... pero no estoy diciendo que era mala persona”, repitió.

Imelda Garza Tuñón Maribel Guardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
