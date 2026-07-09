Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Ramón Valdez comparte dificultades tras separación: “Lo único que quiero es estar con mis hijos”

El actor nos comparte lo difícil que ha sido ser un padre presente tras separarse de la madre de sus dos retoños

Julio 09, 2026 • 
Grisel Vaca
ramon-valdez---.jpg

Ramón Valdez comparte dificultades tras separación: “Lo único que quiero es estar con mis hijos”

La batalla legal que Ramón Valdez libra con su expareja (Iliana Fuengó) por la patria potestad y la pensión alimenticia de sus hijos se ha convertido en el principal obstáculo para ejercer la paternidad que siempre soñó.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, el actor y cantante abre su corazón y revela el desgaste emocional de un proceso que, lejos de acercarlo a sus pequeños: Mariano, de 10 años, y Macarena, de siete, ha terminado por alejarlo de los momentos que más anhela.

¿Cómo has vivido la aventura de ser papá?
Mis hijos son la luz de mi vida, de mis ojos y de mi corazón, los he disfrutado mucho, lo más que puedo. Me encanta ser papá, siempre lo soñé, aunque me tardé porque fui padre a los 32 años, de mis amigos casi casi fui el último, pero la verdad es que ha sido una etapa muy bonita.

¿Qué sentiste cuando tuviste a tus hijos por primera vez en tus brazos?
Imagínate. Cuando nació Mariano me tocó cortarle el cordón y fue como un sueño hecho realidad, un sentimiento de mucho compromiso y responsabilidad, pero también una felicidad inmensa, quería estar con él todo el tiempo...

Te puede interesar:
karina-torres-.jpg
Famosos
Karina Torres de Las Perdidas, segunda confirmada para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 07, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gomita-circo-.jpg
Famosos
Gomita sobrevivió a delicada cirugía, estrenó su propio circo y presume ser cristiana: “No me avergüenzo”
Julio 07, 2026
 · 
Edson Vázquez
Geraldine-Bazan.jpg
Famosos
Geraldine Bazán destapa que divorciarse de Gabriel Soto “FUE LO MEJOR que me pudo haber pasado”
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Levy.jpg
Famosos
Mariana Levy se habría convertido en abuela de SU PRIMER NIETO, ¿qué diría? Su hijo José Emilio lo revela
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas.jpg
Famosos
Paola Rojas no puede esconder que está “enamoradísima” y se DERRITE por su nuevo novio
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera.jpg
Famosos
Lupillo Rivera demanda a su padre: le reclama las regalías de 150 canciones que SIGUE COBRANDO
Julio 07, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Andrea-Chaparro.jpg
Famosos
Hija de Omar Chaparro confiesa que ES BISEXUAL y bromean en podcast: “Vamos con las caras de su padre”
Julio 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Naciste para ser papá...
Yo creo que sí, nací para ser papá. Desafortunadamente me separé de la mamá de mis hijos por decisión de ella y ha sido complejo porque yo tengo ahí un tema de un juicio por la pensión alimenticia y por la patria potestad que la está pidiendo. Yo lo único que quiero es tiempo con ellos.

Ha sido difícil la separación...
“A mí me pegó muy duro, sobre todo por mis hijos, porque yo no me perdía nada de ellos, trataba de no perderme ningún evento con ellos”.

“Y cuando nos separamos, de repente, ella empezó a tomar mucho partido en este tema, entraron los abogados y se empezó a volver un poco complejo. Entonces, ahora estoy con mis hijos con tiempo reservado, cuando me dejan, por el tema legal”.

¿Cada cuándo los ves?
El problema es que no tengo algo dictaminado, pero la verdad es que siempre hablo con ellos, los veo seguido, lo único que es que no he podido viajar con ellos; yo quisiera que pasaran conmigo vacaciones, navidades, llegar a acuerdos, pero ha sido muy complicado eso. Entonces, me he perdido de esas cosas, pero he estado cerca de ellos, aunque me gustaría estar más.

Sin duda es difícil cuando se involucra a los hijos en una separación de adultos...
Así es. Independiente de los problemas que tenga uno como adulto, los hijos no deben ser moneda de cambio y quiero externarlo a la gente: hay papás que lo único que queremos es estar cerca de nuestros hijos. A veces pienso que el mundo está al revés, hay papás que les vale gorro y la mamá les insiste que vean a sus hijos y hay papás que queremos estar y recibimos lo contrario. También, hay papás que queremos lo mejor para nuestros hijos, llevarlos a las mejores escuelas y darles lo mejor a nuestras posibilidades, pero con lo que podemos y la ley debe protegernos más porque hay mamás que también abusan, de repente, no comprenden.

¿Te gustaría ser papá de nueva cuenta?
Yo creo que ya no y me encantan los bebés, ¡me fascinan! pero, por todo lo que he pasado y porque tengo esta gran responsabilidad de dos hijos, yo creo que ya hasta ahí.

Ramón Valdez paternidad
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia acusa a Imelda de demandar A SU PROPIO HIJO José Julián… ¡por la herencia!
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos-perros.jpg
Famosos
Famosos siguen sin aceptar las disculpas de Pedro Sola y usuarios logran suspender la cuenta de Pati Chapoy
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Waithsman.jpg
Famosos
Alfonso Waithsman destapa A LAS PEORES celebridades que ha maquillado: Laura Bozzo y Cecilia Suárez
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ximena herrera (1).jpg
Famosos
El secreto con el que Ximena Herrera entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Bonnie-Tyler.jpg
Hollywood
Muere a los 75 años Bonnie Tyler; la cantante que volvió ‘Total Eclipse of the Heart’ un himno pop de los 80’s
La intérprete estuvo en coma y luego se recuperó, sin embargo, su salud empeoró.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Madre-leche-materna.jpg
Viral
Mujer en Venezuela SOBREVIVE bajo escombros junto a sus tres hijos alimentándolos con leche materna
La mujer logró mantener con vida a sus tres hijos.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alfonso obregón.jpg
Famosos
Actriz acusa a Alfonso Obregón de abuso y exhibe chat donde él lo habría confesado: “Yo tenía 16 años”
Brenda Rivero publicó un video en TikTok para narrar lo que, asegura, vivió con el exactor de Shrek
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
vera wang.jpg
Famosos
La fuente de la eterna juventud de Vera Wang son dos alimentos chatarra; así luce a los 77 años
La diseñadora de modas publicó una galería para festejar su cumpleaños
Julio 08, 2026
 · 
Alejandro Flores