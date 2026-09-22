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Exhiben la “moral selectiva” de Memo Schutz con VIDEO donde pateó ‘en broma’ a Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia cuestionó su “moral selectiva” en plena gala, y hay usuarios que exigen la expulsión de Memo Schutz.

Septiembre 21, 2026 • 
MrPepe Rivero
memoschutz-patea.jpg

Memo Schutz

ViX

Entre ‘bromas’ y en plena dinámica para grabar el video de la canción de los habitantes de La Casa de los Famosos México, las cámaras captaron el momento en el que Memo Schutz, junto a Ese Pérez y Gema Garoa, realizaron distintos actos en referencia a agredir a Mariana Ochoa a sus espaldas.

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que Memo Schutz patea (sin tocarla) a Mariana Ochoa, acto que fue condenado por diversos usuarios en redes sociales, hasta el punto de exigir su expulsión de La Casa de los Famosos México.

La cuenta @gerardoperry anotó: “Este tipo de acciones, como la de Guillermo Shutz a Mariana Ochoa, promueven la violencia contra las mujeres y lo normaliza. EXIGIMOS su expulsión @ronogueron. En México, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 1,250 muertes violentas de mujeres (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos)”.

La cuenta @xavi-belmont escribió: “Memueble simulando que patea a Mariana Ochoa y luego se carcajea… TIPO MÁS MI3RDA Y NEFASTO! Pero sus Fionas juran que él es un “señor de familia, súper bueno e intachable”.

Memo Schutz también estuvo presente cuando Ese Pérez incurrió en un acto de transfobia

Sin Karina Torres presente, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Shutz mencionaron que ellos serían finalistas del concurso, y al contar cuántos habitantes quedaban, cuestionaron si había más hombres, a lo que Ese Pérez mencionó a Karina, quien es una chica transexual.

Cabe recordar que la transfobia ocurre cuando se ridiculiza o no se reconoce deliberadamente la identidad de una persona. Así que, el que Ese ‘bromeara’ sobre la identidad de género de Karina Torres, es un acto condenable por el colectivo LGBTQ+, y Memo Schutz se limitó a reírse.

Ernesto Laguardia cuestionó la moral selectiva de Memo Schutz

Durante la gala de eliminación del 20 de septiembre, y mientras se defendía por ser señalado por Memo Schutz debido a que subastó la inmunidad por el total del presupuesto grupal, Ernesto Laguardia dijo:

“Te declaras el NO Rey de la moralidad, sin embargo, lo eres con ciertas personas”.

Tal punto de vista fue recuperado por varios usuarios de redes sociales para cuestionar a Memo Schutz.

La cuenta Anairam_C7 anotó: “El memueble posicionándose con Ernesto por intentar vender el presupuesto, muy indignado PERO fue a FELICITAR a Gemañosa, a chocarlas con ella y decirle que es parte del juego. Fuera el No Rey de la Moral selectiva. Además de mueble, quedabien!!! A votar por el tío Erny full!”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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