Exhiben la “moral selectiva” de Memo Schutz con VIDEO donde pateó ‘en broma’ a Mariana Ochoa

Entre ‘bromas’ y en plena dinámica para grabar el video de la canción de los habitantes de La Casa de los Famosos México, las cámaras captaron el momento en el que Memo Schutz, junto a Ese Pérez y Gema Garoa, realizaron distintos actos en referencia a agredir a Mariana Ochoa a sus espaldas.

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que Memo Schutz patea (sin tocarla) a Mariana Ochoa, acto que fue condenado por diversos usuarios en redes sociales, hasta el punto de exigir su expulsión de La Casa de los Famosos México.

La cuenta @gerardoperry anotó: “Este tipo de acciones, como la de Guillermo Shutz a Mariana Ochoa, promueven la violencia contra las mujeres y lo normaliza. EXIGIMOS su expulsión @ronogueron. En México, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 1,250 muertes violentas de mujeres (380 feminicidios y 870 homicidios dolosos)”.

#LaCasaDeLosFamososMéxico Este tipo de acciones, como la de Guillermo Shutz a Mariana Ochoa, promueven la violencia contra las mujeres y lo normaliza. EXIGIMOS su expulsión @ronogueron. En México, durante los primeros siete meses de 2026 se registraron 1,250 muertes violentas de… pic.twitter.com/9mYd8vXPRs — Gerardo Perry (@gerardoperry) September 21, 2026

La cuenta @xavi-belmont escribió: “Memueble simulando que patea a Mariana Ochoa y luego se carcajea… TIPO MÁS MI3RDA Y NEFASTO! Pero sus Fionas juran que él es un “señor de familia, súper bueno e intachable”.

Memueble simulando que patea a Mariana Ochoa y luego se carcajea…

TIPO MÁS MIERDA Y NEFASTO!



Pero sus Fionas juran que él es un “señor de familia, súper bueno e intachable” #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/16H15OMnZL — Xavi (@xavi_belmont) September 21, 2026

Memo Schutz también estuvo presente cuando Ese Pérez incurrió en un acto de transfobia

Sin Karina Torres presente, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Shutz mencionaron que ellos serían finalistas del concurso, y al contar cuántos habitantes quedaban, cuestionaron si había más hombres, a lo que Ese Pérez mencionó a Karina, quien es una chica transexual.

Cabe recordar que la transfobia ocurre cuando se ridiculiza o no se reconoce deliberadamente la identidad de una persona. Así que, el que Ese ‘bromeara’ sobre la identidad de género de Karina Torres, es un acto condenable por el colectivo LGBTQ+, y Memo Schutz se limitó a reírse.

Ese Pérez diciendo que la final está entre ellos tres (Memo, Gema y Ese), mejor 💩. No mmn que frustrante debe ser para el fandom de Karina haber llevado a los colgados y que ahora se sientan los más poderosos. Pero se les dijo y no hicieron caso. #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/x51JGUtiOe — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) September 21, 2026

Ernesto Laguardia cuestionó la moral selectiva de Memo Schutz

Durante la gala de eliminación del 20 de septiembre, y mientras se defendía por ser señalado por Memo Schutz debido a que subastó la inmunidad por el total del presupuesto grupal, Ernesto Laguardia dijo:

“Te declaras el NO Rey de la moralidad, sin embargo, lo eres con ciertas personas”.

Tal punto de vista fue recuperado por varios usuarios de redes sociales para cuestionar a Memo Schutz.

Padre Ernesto Laguardia!!!

“Te declaras el NO Rey de la moralidad pero resulta que lo eres con algunas personas”

El tío Erny dijo todo lo que afuera pensamos del Memueble, su moral es selectiva!#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/cAqL2uJYxI — ✨MARIAN.CAS✨ (@Anairam_C7) September 21, 2026

Wow Ernesto le acaba de dar al clavo , Le acaba de decir a Memo, lo que venimos diciendo por semanas,MEMO SE CREE EL REY DE LA MORAL PERO TIENE UNA MORAL SELECTIVA PQ SOLO LO APLICA CON QUIEN LE CONVIENE 👏👏👏BRAVO ERNESTO !#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/jsFmiZzTLq — Ghostty (@mayers44) September 21, 2026

La cuenta Anairam_C7 anotó: “El memueble posicionándose con Ernesto por intentar vender el presupuesto, muy indignado PERO fue a FELICITAR a Gemañosa, a chocarlas con ella y decirle que es parte del juego. Fuera el No Rey de la Moral selectiva. Además de mueble, quedabien!!! A votar por el tío Erny full!”.

El memueble posicionándose con Ernesto por intentar vender el presupuesto, muy indignado PERO fue a FELICITAR a Gemañosa, a chocarlas con ella y decirle que es parte del juego.

Fuera el No Rey de la Moral selectiva

Además de mueble, quedabien!!!

A votar por el tío Erny full!… pic.twitter.com/8L9NAkNKQN — ✨MARIAN.CAS✨ (@Anairam_C7) September 21, 2026