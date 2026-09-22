Mariana Ochoa es la primera finalista de La Casa de los Famosos México y divide opiniones

Ninguno de sus compañeros le deseó buena suerte en el momento final, pero la suerte estuvo del lado de Mariana Ochoa y se convirtió en la primera finalista de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México

La reacción en el foro fue así:

Memo Schutz llegó con Mariana a la final de la eliminatoria para descubrir al primer finalista. La dinámica consistía en una “Boutique”, donde los habitantes debían elegir cajas conforme Galilea Montijo les indicaba.

Cada ronda, una caja tenía una tarjeta negra que impedía que ese habitante avanzara en el concurso.

Mariana Ochoa no podía ocultar la emoción, y se quedó puesta la chamarra de primera finalista.