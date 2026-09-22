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¿De qué trata “Sabor a ti”, la nueva telenovela de Lucero Suárez con Eva Cedeño y Mario Morán?

Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan la historia en la que una fórmula secreta, viejas rencillas y una pasión inesperada desatarán celos, intrigas y una lucha por descubrir la verdad.

Septiembre 21, 2026 • 
Nayib Canaán
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Sabor a ti

TelevisaUnivision

Entre viñedos, secretos familiares y una fórmula capaz de convertir un vino en el mejor de la región, llega Sabor a ti, el nuevo melodrama producido por Lucero Suárez, que estrena el 21 de septiembre por las estrellas, de lunes a viernes a las 20:30 horas.

Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan esta historia original de José Ignacio Valenzuela, con adaptación de Lucero Suárez y José Rubén Núñez, que combina romance, comedia, celos, traiciones, misterio y revelaciones familiares.

La protagonista es “Ángela Herrera”, una agrónoma y enóloga apasionada por el mundo del vino, quien recibe la noticia de que su abuela materna, Rosa, está agonizando. Aunque su madre, Margarita, se opone a que viaje a Montealegre, Ángela decide regresar. Desde hace 27 años, Margarita no perdona que su hija haya engañado a su padre con Vicente Sarmiento, dueño de la Viña El Embrujo.

Al llegar, Ángela descubre que “Mariano Romero” vive en la casa de Rosa junto a su madre, Filomena, y que además es el brazo derecho de Vicente. Mariano también está comprometido con Lucero, una joven invidente a quien Rosa adoptó y crió como una hija. Tras la muerte de Rosa, Lucero entrega a Ángela su diario, en el que descubre que su familia fue despojada de una fórmula secreta creada por su abuelo. El hallazgo la impulsa a recuperar ese secreto, pues la fórmula hace que El Embrujo de Rosa produzca el mejor vino de la región.

DOS FAMILIAS EN CONFLICTO

Durante la vendimia y la fiesta patronal de Montealegre, Ángela conoce a Tomás Sarmiento, nieto de Vicente y director de la Viña Sarmiento, con quien intentará descubrir la verdad. Sin embargo, los celos y el egoísmo terminarán fracturando su relación, mientras crece la conexión entre Ángela y Mariano.

Él tendrá que enfrentarse a un dilema: cumplir su promesa de casarse con Lucero o dejarse llevar por la atracción que siente por Ángela. Y cuando todo parece suficientemente complicado, Isabel Mandujano llega a Montealegre. Fascinada con Mariano, desarrolla una obsesión y recurrirá al fraude, el chantaje y la manipulación para destruir su relación con Ángela.

Las familias Solano y Sarmiento también tendrán sus propios conflictos. Juan Solano cancela cuatro veces su boda con Amparo; Bernabé hará todo por conquistarla, mientras Virginia vive un romance con Moncho. Julián y Antonia, después de descubrir que no son hermanos, terminan casándose.

El elenco incluye a Eduardo Santamarina, Erika Buenfil, César Évora, Nuria Bages, Juan Diego Covarrubias, Alejandro Ibarra, Óscar Bonfiglio, Rodrigo Vidal, Lisset, Arturo Carmona, Regina Villaverde, Christian Ramos y Armando Hernández, entre otros. Bajo la dirección de Héctor “El Oso” Márquez y Carlos Santos, Sabor a ti promete convertir los viñedos de Montealegre en el escenario de amores, secretos y traiciones.

Sabor a ti Eva Cedeño Mario Morán No te pierdas
Nayib Canaán
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