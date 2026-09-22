Alejandra Guzmán aparece caminando y anuncia DEMANDA a médico que quiso atender su luxación “sin placas”

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas”.

La llamada ‘Reina de Corazones’ ofrecía un concierto el sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Boca del Río, en Veracruz, cuando sufrió una luxación de cadera que la dejó inmóvil.

“Disculpen, creo que se me zafó la cadera”, dijo antes de comenzar a cantar y luego agregó: “Perdón, pero se me zafó la cadera, perdónenme, pero se me salió la cadera”, agregó e inmediatamente se apagaron las luces del recinto.

Aunque horas después mandó un comunicado para actualizar su estado de salud y un video indicando que se encontraba bien y que ya le habían acomodado la cadera, un día después reapareció en un nuevo clip en el que mostró la radiografía de su accidente, caminó y reveló que emprenderá acciones legales contra un médico.

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‘La Guzmán’ advirtió que tras la luxación, en pleno concierto un médico se le acercó para tratar de acomodarle la pierna y lo hizo sin el consentimiento de la intérprete.

“Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas; entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y que estaba gracias a Dios ahí en el concierto”, sentenció la cantante.

Tras la emergencia, Alejandra se recupero favorablemente y aseguró que ya tiene lista una denuncia para el primer doctor que intentó manipular su cuerpo sin conocer la gravedad.

“No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo, y lastimándome”, aseguró.

Para el lunes por la mañana, Guzmán compartió que tras el acomodamiento de cadera ya está desinflamada e incluso puede caminar.

“Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, es de doble rotación las dos”, dijo.

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Finalmente, desveló que ya está planeando su regreso a los escenarios como parte de su gira, sin embargo, deberá modificar su show y evitar bailar.

“Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien, estoy completa, estoy caminando, mírenme. Y gracias a todos los doctores, a Veracruz, voy a ir muy pronto en cuanto pueda y voy a cantar, que es lo que mejor sé hacer y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila, pero de que hay Alejandra, hay Alejandra y por mucho tiempo, ¡qué viva el rock!”, concluyó.