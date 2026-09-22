Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Arturo Carmona dice que Cruz Martínez MERECE LLEVAR a Melenie al altar el día de su boda

La hija de Arturo Carmona no ha mencionado nada sobre su vida, pero su padre tiene claro que le pasaría la estafeta a la expareja de Alicia Villarreal.

Septiembre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg

Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie.

“Me emocionaría bastante. Yo creo que me la pasaría llorando todo el camino hacia el altar”, dijo.

Hace casi un mes, Melenie Carmona confirmó su embarazo provocando gran emoción entre sus padres Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Desde ese momento también se ha especulado que la joven podría llegar al altar.

Aunque no hay nada oficial, el actor fue cuestionado sobre el posible enlace matrimonial de su hija y aseguró que inicialmente quiere contar con los ‘Kumbia Kings’, la banda del exesposo de Alicia, Cruz Martínez.

Y es que Melenie habría mencionada que es una ilusión que tiene desde muy pequeña, misma que se habría acrecentado porque la agrupación estuvo en la boda de su mejor amiga.

TE RECOMENDAMOS:

Posteriormente, Carmona fue cuestionado sobre quién entregará en el altar a su hija.

“Dejémoselo a mi hija, bueno o los dos”, respondió el actor.

Luego, agregó que “es una situación en la que mi hija va a decidir, (sin embargo) yo no tendría problemas si compartimos esto, yo siempre he dicho que estoy sumamente agradecido con Cruz por haber sido la cabeza de hogar de mi hija durante 24 años. Es parte de ese paso tan importante va a dar”, aseguró.

Y aunque Alicia denunció a Martínez por violencia doméstica, Arturo siempre se ha mantenido del lado del productor musical y en diversas ocasiones han presumido que tienen una buena relación.

Al tiempo, el histrión indicó que pasará el día de la boda de su hija Melenie.

“Me emocionaría bastante. Yo creo que me la pasaría llorando todo el camino hacia el altar”, dijo.

Y con respecto a su expareja, Arturo manifestó “ojalá y ella dentro de sus cosas esté tranquila par poder tener la mente más despejada y que para ese entonces estemos bien en familia, en el lugar en el que a cada quien le corresponde”.

También dijo que la ve conflictuada con ella misma y que le gustaría que tuviera paz en su corazón ya “porque lo merece porque es una mujer muy trabajadora y porque también su público y sus fans merecen que ella esté tranquila”.

NO TE VAYAS SIN LEER:

Finalmente, expresó sus deseos por el futuro.

“Yo quiero que mi nieto, que mi nieta, venga en un entorno familiar. En condiciones diferentes, pero en paz”, concluyó.

Arturo Carmona melenie carmona villarreal Alicia Villarreal Cruz Martínez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Sergio-Goyri.jpg
Famosos
Sergio Goyri ARREMETE CONTRA Julio Preciado por pleito de hace 30 años… “¡quiero darle dos o tres cachetadas!”
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vera-Cruz.jpg
Famosos
Arrestan a exparticipante de ‘La Más Draga’ en Texas; fue PRIVADA DE SU LIBERTAD por autoridades
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Timbiriche.jpg
Famosos
Lanzan primer tráiler de la serie de Timbiriche y aparecen ‘Sasha’ y ‘Luis de Llano’
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas-Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Paola Rojas ESTALLA FURIOSA contra Aleks Syntek tras incluirla en sus polémicos dichos: “conmigo no te metas”
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Lafourcade.jpg
Famosos
Natalia Lafourcade comparte por primera vez FOTOS INÉDITAS de su boda en su 5to. aniversario
Natalia Lafourcade compartió imágenes de su boda y su bebé con un emotivo mensaje.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cindy-Crawford-hijo.jpg
Hollywood
Muere el hijo de Cindy Crawford a los 27 años; estuvo en una clínica mexicana intentando SUPERAR ADICCIONES
Presley Gerber, el hijo de la supermodelo perdió la vida en un centro de rehabilitación.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cambalache.jpg
Viral
Detienen en Miami al hijo del dueño del restaurante ‘Cambalache’ por el as3sin4to DE SU MAMÁ
Stefano Cremasco Cicero fue hallado con las manos, ropa y zapatos cubiertos de sangre y les dijo a los policías: “me estaba defendiendo”.
Septiembre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto laguardia hoy.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia considera que su salida del programa “Hoy” fue injusta y acusa a una productora
El actor y conductor recordó la historia dentro de La Casa de los Famosos
Septiembre 21, 2026