Arturo Carmona dice que Cruz Martínez MERECE LLEVAR a Melenie al altar el día de su boda

“Me emocionaría bastante. Yo creo que me la pasaría llorando todo el camino hacia el altar”, dijo.

Hace casi un mes, Melenie Carmona confirmó su embarazo provocando gran emoción entre sus padres Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Desde ese momento también se ha especulado que la joven podría llegar al altar.

Aunque no hay nada oficial, el actor fue cuestionado sobre el posible enlace matrimonial de su hija y aseguró que inicialmente quiere contar con los ‘Kumbia Kings’, la banda del exesposo de Alicia, Cruz Martínez.

Y es que Melenie habría mencionada que es una ilusión que tiene desde muy pequeña, misma que se habría acrecentado porque la agrupación estuvo en la boda de su mejor amiga.

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Posteriormente, Carmona fue cuestionado sobre quién entregará en el altar a su hija.

“Dejémoselo a mi hija, bueno o los dos”, respondió el actor.

Luego, agregó que “es una situación en la que mi hija va a decidir, (sin embargo) yo no tendría problemas si compartimos esto, yo siempre he dicho que estoy sumamente agradecido con Cruz por haber sido la cabeza de hogar de mi hija durante 24 años. Es parte de ese paso tan importante va a dar”, aseguró.

Y aunque Alicia denunció a Martínez por violencia doméstica, Arturo siempre se ha mantenido del lado del productor musical y en diversas ocasiones han presumido que tienen una buena relación.

Al tiempo, el histrión indicó que pasará el día de la boda de su hija Melenie.

“Me emocionaría bastante. Yo creo que me la pasaría llorando todo el camino hacia el altar”, dijo.

Y con respecto a su expareja, Arturo manifestó “ojalá y ella dentro de sus cosas esté tranquila par poder tener la mente más despejada y que para ese entonces estemos bien en familia, en el lugar en el que a cada quien le corresponde”.

También dijo que la ve conflictuada con ella misma y que le gustaría que tuviera paz en su corazón ya “porque lo merece porque es una mujer muy trabajadora y porque también su público y sus fans merecen que ella esté tranquila”.

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Finalmente, expresó sus deseos por el futuro.