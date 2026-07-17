Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

María Victoria NO SABE que su amiga Elsa Aguirre ya murió y sus nietos revelan los motivos

La familia de la actriz cuenta por qué prefirieron que no supiera del deceso ni la llevaron al funeral.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maria-Victoria.jpg

Revelan que la actriz María Victoria no sabe que su amiga Elsa Aguirre murió.

Getty Images

“Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también ‘Tongolele’”.

Al igual que don Eric del Castillo, María Victoria tampoco sabe que su amiga, doña Elsa Aguirre, murió. Pese a que el funeral de la actriz ocurrió en Cuernavaca y ningún famoso llegó, las familias de los artistas prefirieron blindarlos de la información.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, los nietos de la intérprete de ‘Cuidadito, cuidadito’, compartieron que a su abuela prefieren no darle estas tristes noticias, pues se pudiera ver afectada su salud, principalmente porque doña Elsa era su gran amiga.

“No está enterada. Hoy la vimos, está muy sana”, expresaron los integrantes de ‘Cumbia Pedregal’.

TE RECOMENDAMOS: Ningún famoso llegó al funeral de Elsa Aguirre: Así fue su último adiós antes de ser incinerada

Sobre los motivos por los que no han querido darle la noticia es porque quieren que siga optimista y de buen humor.

“Es que queremos mantenerla con noticias positivas porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”, agregaron.

En ese sentido, Emilio, José Pablo y Luis Eduardo, nietos de María Victoria revelaron que su abuela tampoco sabe de la muerte de sus amigas ‘Tongole’ y Silvia Pinal, quienes murieron en febrero de 2025 y noviembre de 2024 respectivamente.

“Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también ‘Tongolele’. Creo que son noticias que hay que cuidar y más a esa edad. También Silvia Pinal son personas que quieren mucho, quiso mucho. Entonces, tratamos de mantenerla con puras noticias positivas”, agregaron.
Te puede interesar:
yuri la casa de los famosos yahir.jpg
Famosos
Séptimo habitante de La Casa de los Famosos: ¿Por que Yuri es la clave para saber quién es?
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
anabel ferreira.jpg
Famosos
Anabel Ferreira por fin bajó los 16 kilos que tenía de más pero revela que padece dos nuevas enfermedades
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
gala montes beba montes (1).jpg
Famosos
Gala Montes pelea en redes sociales con su hermana Beba por una bolsa de 10 mil pesos
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
jpose eduardo derbez.jpg
Famosos
El día que José Eduardo Derbez llegó crudo a “Sabadazo": “Me revolcaba en el camerino”
Julio 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose jose anel noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña sospecha que José José cometió bigamia. Esto dice la ley
Julio 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
alexbisogno-.jpg
Famosos
Alex Bisogno asegura que defenderse le dio paz y advierte a excuñada que velará por la herencia de su sobrina
Julio 10, 2026
 · 
Grisel Vaca
Erika-Zaba-Mariana.jpg
Famosos
Erika Zaba le pide a Mariana Ochoa que NO HABLE DE OV7 si entra a ‘La Casa de los Famosos’
Julio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Elsa Aguirre y la dieta que la mantuvo sana y fuerte hasta los 95 años... ¡Sin carnes!

¿Cuál es el estado de salud de María Victoria?

Los nietos de la actriz también compartieron que a sus más de noventa años, está “completamente sana”.

“Está muy bien, sana completamente, pero pues la edad es la edad. Al final si a mí se me va la onda, imagínate a esa edad. Ya de repente le cuesta un poquito de trabajo, pero está espectacular, como siempre, igual y guapa”, indicaron.

Elsa Aguirre María Victoria
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana gabriel y silvana.jpg
Famosos
Ana Gabriel comparte con fans fotos de su viaje de placer con Silvana Rojas
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar pelea belicofest.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar revela con quién y por qué se peleó en el BelicoFest
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro sola mauricio castillo.jpg
Famosos
Mauricio Castillo alborota las redes por comentario sobre Pedro Sola: “Pago la consecuencia de mis actos”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis fernando peña.jpg
Famosos
Luis Fernando Peña tuvo que operarse con el urólogo por una rara condición médica: “Apenas hoy me levanté”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
sylvia pasquel ivonne chavez.jpg
Famosos
Sylvia Pasquel llegó a Chismorreo solo a hacer corajes: Explotó vs. Ivonne Chávez
La actriz terminó por casi levantarse e irse: “Yo no vine a pelear con nadie”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
arantza ruiz.jpg
Famosos
¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos MX 2026?
La décima habitante de La Casa de los Famosos México confesó que entra con un miedo al reality show de TelevisaUnivision
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
alfonso obregón denuncia legal.jpg
Famosos
Alfonso Obregón se va de México al mismo tiempo que Brenda Rivero lo denuncia ante la ley por abuso
El actor de doblaje publicó un video en el que muestra que se va de viaje a Colombia
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
elsa aguirrre maxine woodside (1).jpg
Famosos
¿A los funerales se invita?… Maxine justifica por qué no hubo famosos en funeral de Elsa Aguirre
La comunicadora contó que fue muy amiga de la actriz
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores