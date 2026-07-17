María Victoria NO SABE que su amiga Elsa Aguirre ya murió y sus nietos revelan los motivos

“Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también ‘Tongolele’”.

Al igual que don Eric del Castillo, María Victoria tampoco sabe que su amiga, doña Elsa Aguirre, murió. Pese a que el funeral de la actriz ocurrió en Cuernavaca y ningún famoso llegó, las familias de los artistas prefirieron blindarlos de la información.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, los nietos de la intérprete de ‘Cuidadito, cuidadito’, compartieron que a su abuela prefieren no darle estas tristes noticias, pues se pudiera ver afectada su salud, principalmente porque doña Elsa era su gran amiga.

“No está enterada. Hoy la vimos, está muy sana”, expresaron los integrantes de ‘Cumbia Pedregal’.

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Sobre los motivos por los que no han querido darle la noticia es porque quieren que siga optimista y de buen humor.

“Es que queremos mantenerla con noticias positivas porque eso es lo que nos sigue dando María Victoria”, agregaron.

En ese sentido, Emilio, José Pablo y Luis Eduardo, nietos de María Victoria revelaron que su abuela tampoco sabe de la muerte de sus amigas ‘Tongole’ y Silvia Pinal, quienes murieron en febrero de 2025 y noviembre de 2024 respectivamente.

“Es amiga de toda la vida ella (Elsa Aguirre) y también ‘Tongolele’. Creo que son noticias que hay que cuidar y más a esa edad. También Silvia Pinal son personas que quieren mucho, quiso mucho. Entonces, tratamos de mantenerla con puras noticias positivas”, agregaron.

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¿Cuál es el estado de salud de María Victoria?

Los nietos de la actriz también compartieron que a sus más de noventa años, está “completamente sana”.