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Ningún famoso llegó al funeral de Elsa Aguirre: Así fue su último adiós antes de ser incinerada

Descanse en paz Elsa Aguirre.

Julio 16, 2026 • 
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ELSAAGUIRRE-FUNERAL.jpg

Elsa Aguirre

TelevisaEspectáculos, Instagram

La muerte de Elsa Aguirre fue un duro golpe para la historia del cine mexicano, así como al medio artístico, pero ningún famoso llegó a su último adiós. Imágenes de Televisa Espectáculos confirman que solo amigos y familiares cercanos acudieron al velorio en Cuernavaca, Morelos.

Desde hace un año, Elsa Aguirre presentó complicaciones de salud, originados por distintos padecimientos en los pulmones. La enfermera que la cuidaba asegura que la actriz ya presentía su partida, pues se mostraba agradecida en todo momento.

En la capilla donde fueron velados los restos de Elsa Aguirre, se instaló una fotografía y una pintura que recordaban el legado de su belleza. No asistieron famosos, pero sí algunas amistades, el equipo de enfermeras que cuidó de la actriz hasta el final, y algunos familiares como Luis Aguirre, su primo.

Se supo que el cuerpo de Elsa Aguirre fue incinerado en la misma agencia funeraria a las siete de la mañana de este jueves 16 de julio.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Luis Aguirre, primo de Elsa Aguirre destacó el carácter de la primera actriz y hasta recordó cuando ella puso en su lugar a Pedro Infante durante el rodaje de “Cuidado con el amor” (1954), con una cachetada.

Elsa Aguirre pidió ser incinerada, también que sus cenizas fueran depositadas en un lugar alto como símbolo de despego a lo material.

Elsa Aguirre Funeral
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