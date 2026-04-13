Luz Blanchet y el viudo de Edith González, Lorenzo Lazo, cumplen 3 años de NOVIOS: “me llena más el alma”

“3 AÑOS JUNTOS, UNIDOS, MI LUZ ILUMINA MI VIDA y cada día me LLENA MAS EL ALMA!”.

Fue a finales del 2022, cuando Luz Blanchet y Lorenzo Lazo se conocieron en un evento, desde entonces comenzaron a salir. Luego de la convivencia armoniosa y discreta, la pareja confirmó su romance a mediados de 2023.

Ahora, la presentadora de ‘Café con canela’ presume que ya cumplió tres años de noviazgo con el viudo de Edith González.

“Lo que comenzó como “Carpe Diem” (aprovecha el día) son ya tres increíbles años de seguirnos eligiendo desde el corazón, desde la libertad y desde lo más auténtico Lazo de mi alma gracias por tanto!”, escribió en sus redes sociales Blanchet.

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Por su parte, Lorenzo Lazo reposteó la publicación y respondió que “3 AÑOS JUNTOS, UNIDOS, MI LUZ ILUMINA MI VIDA y cada día me LLENA MAS EL ALMA!”.

La pareja no duda en mostrarse totalmente enamorada, de hecho es Lazo quien más comparte imágenes junto a la conductora y le dedica mensajes llenos de amor como cuando escribió que Blanchet es “una obra de arte hecha realidad”.

Conviven con sus hijos

En una entrevista previa que concedió Luz a Paty Chapoy contó cómo se dio la interacción con los hijos. La conductora le reveló a la comunicadora:

“Ya tuve el gusto de conocer a Lorenza. Primero (Lorenzo) conoció a mis hijos. Vino a mi casa, comimos, invité también a unos amigos, dije ‘para que no sienta tanta presión’, que no esté solo. Estaba segura que les iba a caer perfecto (a mis hijos) y que se iban a llevar muy bien porque uno es un paquete. Un paquete en cuanto a convivencia, no paquete de otro tipo de responsabilidades… conoció primero a mis hijos en el plan de ‘estamos saliendo’. Ya estaba bastante avanzada la relación, pero para mí sí era importante esos último detalles para decir ‘sí, ya, ya andamos’”, indicó la exconductora de ‘Con Sello de Mujer’.

En otra charla que ofreció Luz dijo que se tomó su tiempo para darle el sí definitivo a Lorenzo, pues desde 2010 que anunció su separación del chef Pedro Eguía, tras 14 años de matrimonio y siendo papá de sus trillizos, ella no había salido con nadie más. Sin embargo, en la segunda salida que tuvieron el también analista internacional le aclaró que no buscaba una relación de apariencia sino algo formal.

“Le comenté que no sabía lo que él esperaba de una relación, en algunas cosas me gusta ir muy rápido porque soy muy acelerada, pero en otras soy demasiado pausada. Si no hubiera tenido la sensación de que es un hombre hecho y derecho, no me hubiera sentido con la libertad de tocar esos temas”, expuso Luz.

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@chapoypati_ #LorenzoLazo y los hijos de @Luz Blanchet llevan una excelente relación, ¿cómo fue que se dio el encuentro? Ella misma lo relató en la entrevista que tuvimos y que pueden disfrutar en mi canal de YouTube, #spotify y #applepodcasts ♬ sonido original - Pati Chapoy Oficial

Lorenzo Lazo y la muerte de sus dos esposas

“Nunca pensé perder a una pareja y la vida me puso en la prueba de resistencia emocional el perder a mis dos esposas, Concha De La Mora, madre de mi hija Lorenza, y con quien estuve 21 años casado hasta su muerte en 2009, y después casi 10 años con Edith González. De esas dos relaciones, uno apuesta y da lo mejor de sí, y cuando viene el problema de salud, das lo mejor que tienes, pero cuando la pareja se va, tienes que rehacer una serie de prioridades personales, tienes que encarar a un juez muy crítico, muy exigente que no se cree ninguna excusa y es al que ves todas las mañanas en el espejo”, dijo Lazo para la revista Quién en una charla de inicios de 2024.

Finalmente, el economista expresó que “tuve la tranquilidad de ver a los ojos y con la frente arriba a mi hija Lorenza y después a mi hija Constanza, porque cuando tienes la conciencia en paz, cuando sabes cerrar tu pasado y guardar lo que hay que guardar, cuando tienes el entusiasmo de vida, de saber que eres responsable de tus actos, tienes la tranquilidad de espíritu, la limpieza del corazón y la emoción de definir lo que vas a hacer con tu vida de ahora en adelante”, concluyó.