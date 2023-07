¿Cómo surgió el romance entre Luz Blanchet y Lorenzo Lazo, viudo de Edith González?

Luz Blanchet revela qué le atrajo de Lorenzo Lazo.

Hace unos días, te dimos a conocer que Luz Blanchet estrena romance con Lorenzo Lazo, viudo de Edith González.

“Ha sido un cruce de caminos afortunado”, expresó la conductora en la revista española ¡Hola!, donde se le ve posando muy feliz y enamorada junto al empresario.

Luz Blanchet, de 55 años, reveló ante las cámaras detalles de cómo se dio el flechazo con Lorenzo Lazo, de 69 años.

“Pues sí, ¿cómo ven?, así sucede cuando pasa. Fíjate que, no lo vas a creer, pero el culpable es Jorge Zarza (periodista de noticias de TV Azteca), él fue, porque él conduce cada fin de año, cada diciembre el evento ‘A favor de lo mejor’ y este año no podía y bien lindo me dijo ‘Oye, Luz, fíjate que no voy a poder, te lo avientas?’ Y le dije ‘Claro Jorge, feliz de la vida’ bueno, ahí voy”.

“Y ahí estaba Lazo, estaba yo conduciendo, lo tenía yo en frente, acabo de conducir, me bajo del escenario, agradezco al director de ‘A favor de lo mejor’ y cerquita estaba él, de esas veces que lo tienes de frente, nos saludamos, de esas caras que se te hacen conocidas, por el mismo ambiente, porque te mueves en eventos y demás”, dijo para Ventaneando.

“En ese momento, fue una plática súper de cuates, porque entre todo lo que empezamos a comentar, que fueron como 10 minutos de plática, salió a tema mis hijos y el rollo de Aitana que saben que tiene su condición especial y me dijo: ‘Tengo un doctor que igual y le puede servir’, cambiamos teléfonos y bye”.

Luego de un tiempo, el economista Lorenzo Lazo Margáin la buscó para tener una primera cita, algo que sorprendió mucho a la presentadora Luz Blanchet.

“Pasan meses y por hay de abril, me escribe y me dice: ‘Hola, Luz ¿Cómo estas?, soy Lorenzo Lazo’, yo estaba hablando con mi hermano por teléfono y dice: '¿Puedes hablar?’ y yo ‘qué raro, quién sabe para qué será' y me dice: ‘Fíjate que...’ Yo pensé les juro que pensé que era algo de Aitana lo que me iba a decir”.

“Me dijo: ‘Te quería preguntar una cosa’ y yo dije es de chamba... ‘Es que, fíjate que tengo unos amigos…' y yo ‘es un evento de amigos, quiere que le eche la mano’ y me dice ‘que cumplen años de casados y quería ver si quieres venir conmigo’. Eso fue lo primero que me impactó, la seguridad con la que se maneja en todo, es una cosa impresionante, ni comida, ni cena, ni nada, directo a un evento personal”, indicó.