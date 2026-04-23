Lupita Villalobos cumple 5 días hospitalizada, ¿qué le pasa tras cancelar a Supernova Genesis?

Lupita Villalobos atraviesa por dos crisis: una emocional y la otra de salud.

La influencer lleva cinco días en el hospital a donde acudió con un síntoma que no parecía tan grave pero que los médicos descubrieron que era el signo de un padecimiento importante.

“Llevaba varios días doliéndome la cabeza”, cuenta Villalobos desde el hospital, en donde a pesar de su enfermedad, graba videos para publicar en sus perfiles de redes sociales y así mantener informados a sus seguidores.

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Lupita estaba a punto de subirse al ring para una de las peleas estelares del Supernova Génesis, en donde boxearía contra Kim Shantal pero los médicos, al notar la gravedad de su padecimiento, le prohibieron boxear.

¿Por qué lleva 5 días en el hospital Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos llevaba dos meses en arduo entrenamiento para la pelea en el Supernova, pero todo eso se detuvo al llegar al hospital.

“Estoy aquí desde el viernes 17 de abril por este dolor de cabeza que me producía vómito, sordera. Me hicieron varios estudios y me detectaron un hematoma subdural”.

La Cleveland Clinic, especialista en este tipo de padecimientos, explica en su sitio oficial la gravedad de un hematoma subdural.

“Es un tipo de hemorragia intracraneal. Ocurre cuando la sangre se acumula debajo de la duramadre, una de las capas de tejido que protegen el cerebro . Suele producirse tras un traumatismo craneoencefálico y puede ser mortal”.

Por suerte, Lupita Villalobos se atendió a tiempo pero definitivamente su pelea contra Shantal se canceló, mientras que Villalobos aún permanece en el hospital.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos?

Este miércoles 22 de abril, publicó otro video en el que explica que por fin comenzó a caminar y hacer algunos ejercicios de fuerza y coordinación.

“Ya no hemos presenciado dolor gracias a que le atinamos al medicamento que me puede estar ayudando. Aprobé mis ejercicios y ya me siento mejor”.

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Hasta ahora, ni Lupita ni Supernova han explicado si el golpe que provocó su hematoma subdural fue provocado durante algunos de los entrenamientos.