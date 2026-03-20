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Flor Vigna, la influencer argentina que peleará con Alana Flores, acaba de tener una “súper crisis”

¿Podrá Flor Vigna con Alana Flores? La influencer argentina habla sobre la ‘súper crisis’ que casi la detiene antes de su esperado combate. Descubre su historia aquí

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
flor vigna.jpg

Flor es influencer, cantante, productora, modelo y boxeadora amateur

Instagram

Flor Vigna tiene 5.9 millones de seguidores en Instagram. 1 millón más que Alana Flores.

La argentina y la mexicana protagonizarán la función estelar de Supernova Génesis, el show de boxeo de exhibición en el que también peleará Aaron Mercury contra Mario Bautista y Lupita Villalobos contra Kim Shantal.
El caso de Flor Vigna es peculiar porque fue llamada de último momento luego de que la oponente original de Alana canceló su participación. Samadhi Zendejas argumentó confusiones en el contrato por lo cual decidió no pelear, estado a dos meses del evento.
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¿Quién es Flor Vigna, la influencer que peleará contra Alana Flores?

La fama de Flor comenzó cuando participó en realities en los que llamó la atención de los seguidores por es estilo franco y desenfadado.
Luego se convirtió en empresaria, músico y productora independiente.

Ya tuvo dos experiencias como boxeadora amateur, incluyendo una participación en el evento de La Velada, en Argentina, en el estadio de Vélez, donde ganó de manera contundente.

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Ahora se enfrenta a Alana justo después de haber enfrentado una crisis personal que la llevó a hacer un largo viaje para reencontrarse consigo misma.
Flor Vigna lo narró así:

“Me he decepcionada de mí misma. Me olvido de mí. El año pasado me fui a Tailandia porque necesitaba parar el mundo”, contó en el podcast Resumido.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alana Flores critica a Samadhi Zendejas por no querer pelear con ella

Flor, quien suele hablar muy poco de su vida privada y la dura relación con su padre, contó que estando a punto de cumplir 30 años tuvo una crisis existencial por lo que decidió montar ese viaje.

“Fue un viaje interno re fuerte., yo necesitaba parar todo tipo de trabajo y me fuiu con mis amigas, que ninguna es famoso y todas somos medio hippies, a cumplir 30 años”.

Alana Flores Supernova Génesis 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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