Kim Shantal se burla de la crisis matrimonial de Lupita Villalobos a una semana su pelea de box

Lupita Villalobos y Kim Shantal protagonizarán una de las peleas estelares de Supernova Génesis.

Y mientras más se acerca la fecha de la pelea, más crece la rivalidad entre ellas, marcada además por un escándalo de la vida real en donde Lupita Villalobos ha salido perjudicada.

Shantal explica que al principio, ella no tenía ninguna animadversión en contra de Lupita pero que con el paso de los días, se dio cuenta de que estaba siendo atacada sin razón y decidió responder.

“Me pareció decepcionante que le estuviera dando la razón a las personas que se burlaban de mí en redes sociales y me nombraban de una manera despectiva”, dice Shantal.

Ese sentimiento creció hasta convertirse en un encono que han llevado a Kim a estar ansiosa por darle “madrazos y dejarla en la lona”.

La influencer dice que al principio, Lupita Villalobos insistía en molestarla con “comentarios inmaduros” a pesar de que ella atravesaba por momentos complicados de su vida personal.

“Ahora soy yo la que le está respondiendo y lleva semanas sin tener una respuesta y a lo mejor va a decir que está ocupada con su funa o lo que está ahorita en su vida real”.

¿Qué dijo Kim Shantal sobre la crisis de pareja de Lupita Villalobos?

Shantal se refiere así al escándalo en el que está envuelta Lupita desde hace un mes, cuando se supo que está separada de su esposo.

Aunque ella lo llama “una crisis de pareja”, las versiones de sus amigos y conocidos es que se trata de una ruptura que habría sido provocada por una infidelidad.

Lupita Villalobos lo ha negado en dos ocasiones, incluso después de que se filtraron conversaciones suyas con su esposo y un audio en el que se le escucha llorar sin control.

Villalobos dice que lloraba “de felicidad” por el apoyo de su todavía marido.



Shantal decidió referirse a este problema de la vida personal de Lupita.