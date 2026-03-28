Mario Bautista confía en su experiencia para derrotar a Aarón Mercury: “Mi cuerpo es más atlético”

El ritmo no se detiene para Mario Bautista. En un momento cumbre de su carrera, el cantante mexicano se encuentra en una doble faceta que lo tiene “feliz y emocionado”: el lanzamiento de su primer álbum como solista independiente y su inminente regreso al cuadrilátero de Supernova.

“Estoy muy contento, regreso y es mi primer álbum otra vez como artista independiente y me emociona, ya quiero que lo escuchen todos”, compartió Bautista en entrevista con TVyNovelas.

El cantante asegura que este nuevo material discográfico es la realización de un sueño largamente acariciado. “Es algo que he querido hacer toda mi vida, que más que un reto es un goce”, afirmó, dedicando el logro a su familia, a quien considera su principal motor. Aunque valora la etapa en la que trabajó de la mano de disqueras, hoy celebra la libertad de “disfrutar el proceso creativo completo”.

“MI CUERPO ES MÁS ATLÉTICO”

En el plano deportivo, la expectativa crece por su próxima batalla en Supernova frente a Aarón Mercury. Lejos de la tensión, Bautista asegura llegar con una actitud relajada y segura, apoyado en su experiencia previa en el ring.

“Estoy emocionado por la pelea, pero me lo estoy tomando más relax porque es contra Aarón Mercury”, confesó entre bromas.

Analizando a su rival, el cantante reconoce el físico de Mercury, pero señala una posible desventaja: “Está mamadito, y eso es un pro y un contra en el box, porque te quita agilidad y te resta movimiento. Mi cuerpo es más atlético”.

Mario Bautista confía en que el haber participado en ediciones anteriores de Supernova le da una ventaja del “cien por ciento”, ya que nunca dejó de entrenar por el amor que le tomó a este deporte.

Consultado sobre la polémica baja de Samadhi Zendejas para pelear contra Alana Flores, Bautista mostró su solidaridad con la campeona. “No sé qué está pasando con Alana, pobrecita, yo sí quería que peleara. Ojalá se resuelva eso”, expresó.

En un giro poco común, Mario Bautista también habló sobre los pormenores contractuales de participar en un evento de esta magnitud, destacando la importancia de la seguridad. Reveló que en su contrato se estipulan temas médicos y seguros, una cláusula que él y su equipo exigen. “En el boxeo a veces se rompen brazos, a veces uno acaba en el hospital, uno nunca sabe. Por eso digo, el chiste no es hablar, es demostrar”.

Detrás de los reflectores, Mario Bautista enfrentó recientemente la dolorosa pérdida de su abuela, una mujer de 97 años a quien describe como un pilar fundamental.

El cantante habla de este duelo con una paz conmovedora. “Estamos agradecidos de la vida tan hermosa que compartió con nosotros. Fueron 97 años a su lado... su cuerpo ya quería descansar. La extrañamos obviamente, la amamos incondicionalmente y lo mejor de ella se queda con nosotros, que es el amor que nos dio en vida”.

Compartió que los momentos más difíciles fueron los últimos dos meses, viendo cómo su salud decayó, pero prefiere quedarse con el recuerdo de su vitalidad: “Hasta hace tres o cuatro meses, ella estaba entrenando... y hacía su ejercicio”.

Finalmente, Bautista reflexionó sobre cómo sobrellevar los altibajos de la fama y la vida, un secreto que encuentra en el equilibrio entre lo mental, lo espiritual y lo físico.