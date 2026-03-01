Alana Flores critica a Samadhi Zendejas por no querer pelear con ella

“Te amo, eres una super bebita”, dice el papá de Alana en un mensaje de audio que la boxeadora escuchó como parte de un anuncio.

Alana Flores se iba a presentar a boxear con Samadhi Zendejas en el Supernova Boxing de este 2026, que se realizará en abril.

Sin embargo, su contrincante, Samadhi Zendejas, decidió bajarse de la pelea en medio de un alud de elucubraciones: hasta ahora no hay una explicación de por qué Samadhi renunció a la pelea con Alana.

¿Quién será la rival de Alana Flores?

Ahora, Alana Flores dice que le da vuelta a la página y anuncia que está buscando una nueva retadora que ocupe el lugar de Samadhi.

Sin embargo, en un video publicado en su perfil de Instagram, señala ciertas condiciones.

“Tiene que ser alguien que ya haya demostrado (en el ring) porque ya vimos que las que solo salen a hablar, en cualquier momento se pueden bajar”.

Con Samadhi, en efecto, tuvo un intercambio de declaraciones que pasaron de lo deportivo a lo personal.

Cuando Zendejas decidió cancelar la pelea, ambas se acusaron de mentir sobre el peso pactado.

Alana dice que está lista para elegir a la sustituta de Samadhi.

“Me gustaría tener una rival que hable con hechos. Espero que sea una persona comprometida, me gustaría que fuera alguien disciplinada”.

El año pasado, en el mismo evento, Alana enfrentó a Gala Montes, a quien derrotó luego de un intenso combate.