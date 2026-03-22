Así ha transformado Mario Bautista su cuerpo para pelear contra Aaron Mercury

La primera foto de Mario Bautista en su perfil de Instagram es una publicación obligatoria para sus fans.

Con mensajes constantes, la mantienen viva y la recuerdan como el inicio de todo. Hasta se podría decir que la visitan con devoción.

Se trata de una foto en la no se le ve el rostro y aparecer con la cabeza agachada y una gorra. Es incluso de antes de que comenzara a hacer contenido con vine, en 2013.

¿Cómo se ha transformado Mario Bautista?

A partir de entonces, Mario ha compartido su evolución no sólo como creador de contenido, también en cuanto a las exigencias de cada proyecto que emprende: cantante, actor, conductor y ahora boxeador.

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Hace tres años que Bautista comenzó a mostrarse ante sus seguidores como un joven musculoso y comprometido con el deporte.

Todavía en 2022, estaba mucho más concentrado en su música qiue en el desarrollo de musculatura. Eso cambió de manera radical en 2024, cuando se anunció que sería parte del SuperNova de 2025 para enfrentar a Westcol.

Entrenó entonces lo suficiente para vencer al influencer y prepararse con miras a su siguiente combate, el cual llega este 2026.

Será otra vez en el SuperNova (que en esta edición se llama Génesis) donde enfrentará a Aaron Mercury.

