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Supernova Génesis 2026

Evento de boxeo de exhibición con peleas de influencers y famosos

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Famosos
¿Kim Shantal pierde su cuenta de Instagram por culpa de Lupita Villalobos? “Yo la reporté”
Las influencers se enfrentarán a golpes en la función de boxeo de exhibición del Supernova
Marzo 18, 2026
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Alejandro Flores