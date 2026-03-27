Kim Shantal se prepara para pelea en “Supernova Génesis 2026" mientras libra su batalla emocional más importante

A poco más de un mes de que se lleve a cabo la esperada pelea entre Kim Shantal y Lupita Villalobos en la función de Supernova Génesis 2026, la también DJ se dice más que preparada para el cotejo boxístico que promete ser uno de los momentos más intensos del evento.
“Estoy muy emocionada, ya estoy contando los días para subirme, creo que muchas personas pensarán que mi sentimiento más grande en este momento puede ser miedo o nervios, pero estoy muy feliz por la oportunidad y quiero demostrar todo lo que he trabajado estas últimas semanas”, expresó Shantal en entrevista exclusiva con TVyNovelas.
La ex participante del reality show La Granja asegura que, aunque para muchos esta pelea representa solo un espectáculo, para ella significa la oportunidad de demostrar su capacidad de superación en una disciplina completamente nueva.
“La cercanía al deporte ha estado en toda mi vida, pero nunca lo he vivido en una preparación en boxeo, esto sí era algo completamente desconocido, pero que me atrapó y me enamoró en el primer instante”, confesó la también conductora.
Kim reveló que esta experiencia ha sido tan significativa que planea continuar practicando boxeo incluso después de que termine su participación en Supernova.
“Fuera de lo que pase ahí, creo que será algo que me va a seguir interesando, que voy a seguir practicando. Estoy trabajando mucho en mi condición, en mis golpes, en hacerme más fuerte”, afirmó.
Su reciente participación en el reality show La Granja, donde permaneció tres meses en aislamiento total, afectó considerablemente su condición física, pero Shantal asegura que eso no será pretexto para llegar en óptimas condiciones a la pelea.
“Como ya saben, voy saliendo de un proyecto que duró tres meses, estuve encapsulada en La Granja y no tenía nada de condición porque esos últimos días me entregué al cien por ciento al reality. Quería dar todo lo que se pudiera en las pruebas y llegar lo más cerca de la final, incluso ganar, no fue así, pero estoy muy feliz con el resultado que se dio”, expresó.
La pelea con Lupita Villalobos será el próximo 26 de abril de 2026.
La influencer reconoció que el encierro y la entrega total al reality le pasaron factura en términos físicos, pero ahora enfrenta un nuevo desafío. “Me toca prepararme para otro proyecto completamente diferente que es Supernova y tengo que volver a retomar la condición que perdí cuando estuve dentro del reality, pero ahí voy, lo estoy logrando y estoy muy feliz con los resultados que mi cuerpo está obteniendo”, agregó.
La preparación de Kim Shantal es exhaustiva y de tiempo completo. Actualmente entrena de lunes a sábado, bajo la tutela de un excampeón mundial que la ha ayudado a pulir su técnica y condición física.
“Estoy ahorita con un excampeón del mundo Isaac Bustos, lo apodan “El “Tortas”, y tengo otros preparadores físicos, los estoy tomando de la mano junto con un cardio muy acelerado, a veces corriendo, a veces nadando, y entrenando dos veces al día”, detalló sobre su rigurosa rutina.
Shantal reveló que la intensidad de su preparación irá aumentando conforme se acerque la fecha del combate. “Voy a incrementar a tres (sesiones diarias), pero es así como estoy llevando el entrenamiento”, nos contó, demostrando el compromiso total con este reto que ha decidi-do tomar con la mayor seriedad.
Sobre su contrincante, Kim Shantal fue directa y aseguró que el respeto se gana en el ring, no en las redes sociales ni por el número de seguidores que cada una tenga.
“Cada día crecen más las ganas de subirme al ring, porque cada día me reta más, y cada día se me subestima más; entonces estoy contando los días para demostrarle a Lupita Villalobos de lo que estoy hecha”, sentenció con determinación.
Kim Shantal reconoce la trayectoria digital de su oponente, pero deja claro que eso no tendrá ningún peso cuando ambas estén frente a frente sobre el cuadrilátero. “Creo que sí hay un respeto profesional por la persona que ella es en el internet, pero el ring no se califica ni por fandom, ni por simpatía, ahí se califica con base al respeto y disciplina que ha tenido a este deporte y dudo mucho que lo tenga, espero que sí porque yo lo estoy tomando con seriedad”, enfatizó.
Kim Shantal también se refirió a la personalidad cambiante que ha mostrado Villalobos en los meses previos a la pelea, admitiendo que no logra descifrar completamente sus in-tenciones o su verdadera postura frente al combate.
“Ella tiene un personaje medio bipolar, porque a veces se toma todo muy en broma, y a veces dice las cosas muy en serio, enojada; entonces, no logro descifrar qué es lo que verdaderamente piensa sobre mí, pero me tiene sin cuidado”, afirmó.
La influencer cuestionó el nivel de compromiso de su rival en esta pelea. “Pienso que quizá no es el proyecto que mayor ilusión le puede dar, en mi caso sí es algo que me ilusiona demasiado, porque a todos los proyectos que entro, así sea un reality o una oportunidad como ésta, doy el cien por ciento, me enfoco por completo y ahorita es mi prioridad”, aseguró.
A pesar de tener otros compromisos profesionales, Kim dejó claro que “a nada le estoy poniendo tanto amor como a mi preparación para el Supernova, porque sí tengo muchas ganas de ganar, ¡quiero ganar!”.
Paralelamente a su preparación boxística, Kim Shantal continúa impulsando su carrera musical con el lanzamiento de un sencillo nuevo cada mes, demostrando que su faceta artística sigue vigente mientras se prepara para el combate. “Hace dos semanas salimos con una canción nueva, Bienvenido a mi house, informó la también DJ.