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¿Kim Shantal pierde su cuenta de Instagram por culpa de Lupita Villalobos? “Yo la reporté”

Las influencers se enfrentarán a golpes en la función de boxeo de exhibición del Supernova

Marzo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
lupita villalobos kin shantal.jpg

Lupita y Kim pelearán en el Supernova

Instagram

Kim Shantal y Lupita Villalobos se pelearán como parte de la función de boxeo de exhibición llamado Supernova.

Su rivalidad es una novedad porque hasta antes del anuncio de su pelea no existía registro de alguna polémica trascendente entre ellas. No obstante, desde que se anunció y hasta la conferencia de prensa realizada este martes 17 de marzo, Shantal y Villalobos han sido las que más intensidad le han puesto a sus declaraciones.
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Apostaron ya incluso medio millón de pesos que se pagarán arriba del ring, inmediatamente después de que se declare a la ganadora de la función.

“Yo propongo que se done a una fundación cada una de las apuestas”, dijo Kim con gravedad.

Pero Shantal tenía otra opinión que lanzó ahí mismo, un poco en broma:

“Ay no, qué güeva, yo lo que quiero es comprarme una bolsa”.

La cara de Kim Shantal al escuchar ese comentario da cuenta de lo diferentes que son ambas influencers: Lupita tiende mucho más hacia la ironía y el sarcasmo en cualquier momento mientras que Kim le pone gravedad a la mayor parte de las acciones que emprende en redes sociales.

¿Lupita Villalobos reportó a Kim Shantal?

Con ese antecedente, Lupita Villalobos hizo un live en colaboración de Aaron Mercury, con quien ha establecido una amistad desde 2024.
Aaron también participará en la función de Supernova por lo que la conversación giró en torno a sus combates. Lupita aseguró que Kim Shantal la “acosaba” con mensajes en su cuenta de Instagram para molestarla.

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Y en un momento de la transmisión, Lupita abrió su perfil para motrar el último mensaje que le envío. Se dio cuenta de que no le había llegado.
"¡Me bloqueo! Dice “usuario no encontrado”. Me acosó y me bloqueó”, bromeó Lupita Villalobos.

Aaron Mercury quiso comprobar lo que había pasado con la cuenta de Kim Shantal y se dieron cuenta de que la cuenta estaba desactivada.

Lupita dijo:

“Le borraron la cuenta... por el acoso, porque yo la reporté”.

En efecto, la cuenta de Instagram de Kim Shantal aparece en los motores de búsqueda pero una vez que se da click, Instagram arroja la leyenda “esta página no está disponible”.
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Hasta ahora, sin embargo, Kim no ha hecho pronunciamientos sobre las razones, ya ue también es posible que ella la haya desactivado temporalmente.

Kim Shantal Supernova Génesis 2026
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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