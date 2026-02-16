Suscríbete
Taina Pimentel enfrenta a Ale Jaramillo: “Dijeron que estaba con Lupillo por puro interés”

Taina y Lupillo tuvieron su primer noche en "¿Apostarias por mí?”

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
taina pimente lupillo rivera.jpg

Taina Pimentel y Lupillo Rivera

Instagram

Taina Pimentel entró a la villa de "¿Apostarías por mí?” junto con Lupillo Rivera este domingo 15 de febrero.

La empresaria y modelo dominicana se convirtió en el centro de la conversación durante su primera noche como participante de este reality show.
Comenzó por contar la verdadera historia de su amor con el Toro del Corrido y terminó por hacer un reclamo directo a Alejandra Jaramillo.
Hasta ahora, la historia conocida de la relación entre Lupillo y Taina se limitaba a lo que se sabía de ellos en Instagram: en diciembre publicaron su primera foto juntos como comprobación de que estaban juntos.
La verdad es que detrás de esta foto hay una historia de dos años, durante los cuales fue ella la que tuvo que perseguirlo en al menos dos ocasiones para que la relación avanzara.
La historia de amor de Lupillo y Taina Pimentel

Taina contó que en una ocasión, coincidieron en un hotel para un evento de premios. Para entonces ya llevaban tiempo de conocerse e incluso se llamaban por teléfono para hablar con sus respectivas familias.
Pero aquel día en el hotel, sucedió su primera noche juntos. Lupillo la contó así:

“Yo tenía una habitación con dos recámaras, en una dormía yo y en la otra mi mánager. Ella tenia una habitación sencilla en la que se quedaba también con su mánager. Y Lo que hicimos es que le dijimos al mánager que se fuera a quedar en una de las recámaras de mi habitación para nosotros poder estar juntos”.

Después de eso, sin embargo, Lupillo dejó de buscar a Taina.

“Se me desapareció y lo tuve que buscar yo”, dijo Pimentel al recordarlo.

La acusación contra Taina Pimentel

En julio de 2025, luego de 2 años de encuentros intermitentes, se encontraron en un hotel y se tomaron una foto que le mandaron a sus mánagers para hacerles saber que estaban juntos. La foto, sin embargo, no se publicó sino hasta diciembre.

