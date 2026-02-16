Taina Pimentel enfrenta a Ale Jaramillo: “Dijeron que estaba con Lupillo por puro interés”

Taina Pimentel entró a la villa de "¿Apostarías por mí?” junto con Lupillo Rivera este domingo 15 de febrero.

La empresaria y modelo dominicana se convirtió en el centro de la conversación durante su primera noche como participante de este reality show.

Comenzó por contar la verdadera historia de su amor con el Toro del Corrido y terminó por hacer un reclamo directo a Alejandra Jaramillo.

Hasta ahora, la historia conocida de la relación entre Lupillo y Taina se limitaba a lo que se sabía de ellos en Instagram: en diciembre publicaron su primera foto juntos como comprobación de que estaban juntos.

La verdad es que detrás de esta foto hay una historia de dos años, durante los cuales fue ella la que tuvo que perseguirlo en al menos dos ocasiones para que la relación avanzara.

La historia de amor de Lupillo y Taina Pimentel

Taina contó que en una ocasión, coincidieron en un hotel para un evento de premios. Para entonces ya llevaban tiempo de conocerse e incluso se llamaban por teléfono para hablar con sus respectivas familias.

Pero aquel día en el hotel, sucedió su primera noche juntos. Lupillo la contó así:

“Yo tenía una habitación con dos recámaras, en una dormía yo y en la otra mi mánager. Ella tenia una habitación sencilla en la que se quedaba también con su mánager. Y Lo que hicimos es que le dijimos al mánager que se fuera a quedar en una de las recámaras de mi habitación para nosotros poder estar juntos”.

Después de eso, sin embargo, Lupillo dejó de buscar a Taina.

“Se me desapareció y lo tuve que buscar yo”, dijo Pimentel al recordarlo.

La acusación contra Taina Pimentel

En julio de 2025, luego de 2 años de encuentros intermitentes, se encontraron en un hotel y se tomaron una foto que le mandaron a sus mánagers para hacerles saber que estaban juntos. La foto, sin embargo, no se publicó sino hasta diciembre.

Taina recuerda que entonces comenzó una ola de críticas hacia ella, la primera de las cuales sucedió en “Siéntese quien pueda”, programa de farándula en el que participa Alejandra Jaramillo, quien también concursa en "¿Apostarías por mí?”.

De hecho, Alejandra estaba presente cuando Taina estaba contando la historia y le tocó el reclamo cara a cara.

“Tú dijiste en televisión: Lupillo no entiende, ya había dicho que no iba a caer otra vez con alguien que se cuelga de su fama, y ahora anda con Taina”.

Taina explica que no fue la única y que constantemente la señalan como una mujer que quiere “colgarse de la fama” de Lupillo, cuando la verdad es que ee un amor que tardó dos años en consolidarse.

Alejandra Jaramillo aprovechó para explica que ella no fue la que la acusó, sino otra de las conductores del programa. Lupillo lo confirmó. Aún así, Taina fue enfática en señalar que es algo que olvida y siempre está dispuesta a negar cara a cara.

