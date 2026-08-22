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Famosos

Taina Pimentel rompe su noviazgo con Lupillo Rivera; ni la promesa de revertir la vasectomía salvó su amor

La pareja se había prometido amor desde hace un año e incluso entraron juntos a un reality show

Agosto 22, 2026 • 
Alejandro Flores
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Taina Pimentel y Lupillo Rivera

Instagram Lupillo Rivera / Freepik

Lupillo Rivera y Taina Pimentel llevaban juntos casi un año pero este 22 de agosto su relación se rompió.

Y a diferencia de la vasectomía de Lupillo Rivera que es reversible, el rompimiento de su noviazgo no tiene vuelta atrás.
Taina Pimentel escribió y publicó un largo texto para explicar sus razones para separarse a pesar de que Lupillo le había prometido, por cierto, revertir su vasectomía para tener un hijo con ella.

“Hoy quiero compartir que he tomado la decisión de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”, escribió Taina Pimentel.

La historia de amor de Lupillo y Taina

En su cuenta de instagram está el registro de cómo empezaron a tener citas cada vez más románticas hasta que decidieron hacer público su amor.
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A mediados de diciembre de 2025, Lupillo viajó a República Dominicana, tierra natal de Taina, para reunirse con ella y concretar su relación.
Me quedo con los momentos vividos, con lo aprendido y con todo aquello que alguna vez nos hizo felices.

“Bienvenido a República Dominicana, ahora sí ya nadie te saca de aquí”, escribió Pimentel en un vídeo en el que se le ve en el aeropuerto caminando hacia Lupillo que llega con varias maletas.

Taina es una modelo y empresario enfocada en estilo de vida, aunque también es conductora de televisión en temas de entretenimiento.
Madre de un hijo de 4 años, Taina suele compartir fotos y videos.de actividades que realiza con él, incluyendo sus partidos de béisbol.

El adiós de Taina hacia Lupillo

Taina Pimentel argumentó que su relación con Lupillo llegó a un momento en que fue imposible avanzar hacia las promesas que se habían hecho.
Sin embargo, dice que entre ellos no hay rencor.

“Siempre habrá de mi parte cariño, respeto y agradecimiento por la historia que compartimos. En este momento solo deseo transitar este proceso con tranquilidad y rodeada del amor de las personas que me quieren”.

Pimentel y Lupillo habían participado en el reality show "¿Apostarías por mí?”, en el que mostraron que tenían un amor pasional y muy enfocado en el aspecto emocional y físico.

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Ahora Pimentel se dice satisfecha con lo vivido con él.

“Agradezco de corazón cada mensaje de cariño y, sobre todo, el respeto y la comprensión ante un momento tan personal”.

lupillo rivera
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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