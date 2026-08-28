¿Luis Miguel siempre sí es mexicano? Esta versión le contó el cantante al papá de Checo Pérez

Cuando Luis Miguel cumplió 22 años y estaba en la cima del éxito con sus discos de boleros, circuló una verdad escandalosa: el cantante no es mexicano.

En la bioserie de Netflix, se cuenta que fue Luisito Rey, su padre, fue el que tuvo la idea de sembrar la noticia de que Luis Miguel nació en Veracruz, como parte de su estrategia para generar empatía con el público de nuestro país.

Lo retratado por la serie es que Luis Miguel fue obligado por su representante para dar aquella conferencia de prensa en la que confesó:

“La verdad es esta: no soy mexicano. Nací en San Juan Puerto Rico el19 de abril de 1970; nací ahí por el trabajo de mi padre hasta que llegamos aquí. En México y por primera vez todos nos sentimos en casa”

La versión de Antonio Pérez

Se dio por verdad entonces que efectivamente ahí nació. Pero ahora surge otra versión, revelada por el papá de al piloto de Fórmula 1 Checo Pérez.

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Don Antonio Pérez, quien fue amigo de Luisito Rey y conserva una estrecha relación con Luis Miguel, asegura que el cantante nació ¡en México! Y hasta revela en qué ciudad.

“A que ustedes no sabían que Luis Miguel nació en mi tierra”, dijo el empresario nacido en Jalisco.

En una llamada telefónica con Lili Estefan, Antonio Pérez aseguró:

“Luis Miguel me lo contó personalmente, que nació en Guadalajara, me lo platicó él mismo en un hotel Miami... el 12 del 12 en el 12", dijo en referencia a la fecha: el 12 de diciembre de 2012

De acuerdo con su relato, ese día Luis Miguel, al calor de unas copas, le contó su nacionalidad mexicana.

Esta nueva versión se suma a las otras dos pero como sucede con casi cualquier asunto de la vida de Luis Miguel, se queda en una misteriosa suposición.

