Mariana Echeverría ya contó LA VERDAD de su pleito con Faisy: él le dijo que “rompió su programa”

“Yo lo intenté arreglar y no se pudo. Entonces dije: ‘¿A qué me voy a meter?’”.

Hace un mes, Mariana Echeverría reapareció en los foros de ‘La Casa De Los Famosos’ tras dos años de ausencia. La presentadora se fue a refugiar en su familia tras su polémica salida del reality donde recibió toda clase de bullying.

Pero su ingreso a ‘La Casa Más Famosa de México’ arrastraba otro conflicto que provocó distancia entre ella y Faisy.

La propia Mariana contó la verdad sobre su conflicto con el líder de ‘Me Caigo de Risa’ y las veces que rechazó una reconciliación. “Le aventé un: ‘Hay que arreglarlo, hay que hablarlo’, pero no y ya lo dejé ir”, dijo Echeverría.

Además, Faisy la habría rechazado y responsabilizado del conflicto. “En sus palabras dice: ‘Es que rompiste algo que me costó’”, refiriéndose al quiebre del programa.

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Mariana rechazó esa versión, pues para ella el conflicto fue responsabilidad de ambos. “No, fue los dos, fue una discusión de dos. Para una discusión tiene que haber dos”, señaló.

Aun así, fue ella quien tendió la mano primero, escribió, buscó el diálogo, propuso arreglarlo, la respuesta de Faisy no fue la que esperaba, y eso, dice, le dejó claro que no había mucho más que hacer.

“Yo lo intenté arreglar y no se pudo. Entonces dije: ‘¿A qué me voy a meter?’”, agregó Echeverría.

¿Cómo empezó la amistad de Mariana Echeverría y Faisy?

Omar Pérez Reyes, mejor conocido como Faisy se vio por primera vez con Mariana en un antro. Se acercó, y le habló con intensión romántica, sin embargo esa atracción inicial no derivó en romance, pero sí consolidó una amistad.

Los conductores se llevaban tan bien que ella fue testigo de la boda de Faisy.

Luego, esa amistad se convirtió en sociedad laboral y trabajaron juntos durante casi una década en ‘Me Caigo de Risa’ y ‘Faisy Night’.

¿Por qué se pelearon Mariana Echeverría y Faisy?

Todo ocurrió en un ensayo de ‘Faisy Night’, aunque nunca quedó claro del todo qué pasó. Sin embargo, Faisy habló de un “encontronazo” y negó haber hecho comentarios despectivos. Por su parte, Echeverria dijo que “no la trataron bien” y que “se sintió humillada”.

Lo que sí quedó claro fue quién tomó la decisión final: Faisy confirmo que fue él quien le pidió a la presentadora que no continuara. “Cuando no estas cómodo con alguien, es válido moverse”, dijo.

Mariana también salió del chat grupal de la “familia disfuncional” y perdió el contacto con el resto del elenco.

¿Mariana problemática?

Cuando la famosa conductora entró a ‘La Casa De Los Famosos’ sus declaraciones no ayudaron a aclarar las cosas, pues al ser señalada de hacerle bullying a sus compañeros, de esconder la comida y de ser desigual al repartir porciones, Faisy manifestó:

“El problema con Mariana Echeverría no es nada más conmigo, ella lo dijo... vieron cómo se refería a otras personas del elenco. Creo que no habría una armonía bonita si ella regresara al proyecto”, dijo el conductor en ese momento.

En marzo de 2026, la tensión escaló de nuevo cuando Mariana publicó en X un mensaje donde llamó a un conductor “colgado”, “mentiroso” y “traicionero”, en lo que muchos leyeron como una referencia directa a él.

Faisy respondió con ironía: “Si se refiere a mí, le agradezco. Le doy las gracias por mantenerme vigente”.

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Faisy descarta cualquier encuentro con Mariana Echeverría

Con el regreso de la conductora como panelista de ‘La Casa De Los Famosos’, la prensa volvió a cuestionar a Faisy de una posible reconciliación.

“No creo. Ella tampoco quiere. Ese es un proceso que ya se cerró y que se cerró bien”, manifestó.

Y añadió: “Creo que ya se habló lo que se tenía que hablar y nos hizo bien a todos. Fue un final feliz”.

Mariana, por su parte, confirmó en Instagram que tiene diferencias irreconciliables con la producción y que no regresará a ‘Me Caigo de Risa’.