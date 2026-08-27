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Melenie Carmona finalmente confirma los rumores: Sí está EMBARAZADA

Su papá, Arturo Carmona, había celebrado la noticia, pero luego se armó un escándalo.

Agosto 27, 2026 • 
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meleniecarmona-embarazo-.jpg

Melenie Carmona

INstagram

Este jueves 27 de agosto, Melenie Carmona confirmó los rumores que la seguían desde hace semanas: Está embarazada.

Con una tierna foto mostrando su pancita, la joven compartió: “El secreto que ya no era tan secreto”.

Arturo Carmona hizo pública la noticia hace unas semanas, al final de una de las funciones del musical en el que participa, ‘Perfume de Gardenia’.

“Voy a ser abuelo”, gritó con júbilo. Pero esa alegría, sin embargo, se convirtió en una situación de enojo y aclaraciones. Elisa Beristain publicó en su canal de Youtube un video del momento en que Carmona anuncia que será abuelo. Fue grabado, asegura, por su equipo, que estuvo ese día en la función haciendo entrevistas.

Arturo Carmona y Melenie

Arturo y Melenie Carmona

Instagram

El actor, sin embargo, tiene otra versión. “Esta persona asegura que yo vendí la exclusiva, que sabía que estaba ahí, no está padre, no está correcto lo que hizo”.

Por si fuera poco, después Arturo Carmona también se rehusó a confirmar el embarazo de su hija Melenie pues dijo que estaba tan enojado que de ahora en adelante sólo hablara de “cosas de mi trabajo”.

Elisa Beristain, por su parte, negó también haber acusado a Arturo de “vender la exclusiva”... “Es una confusión, quizá provocada por el hecho de que fuimos los únicos que estábamos ahí y dimos la exclusiva. Pero nosotros nunca pagamos por una exclusiva”.

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