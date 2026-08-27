Exconcursante de ‘Enamorándonos’ SE INTEGRA a ‘La Granja VIP’; es la 11 granjera revelada

“Mi debilidad es que soy extremadamente sensible, me gritan y lloro, si me quemo cocinando, lloro”.

De nueva cuenta ‘Venga la Alegría’ dio a conocer al nuevo integrante de ‘La Granja VIP’, misma que se estrena el 6 de septiembre. Se trata de la 11 granjera y vuelve a TV Azteca tras su debut en las pantallas en 2017.

La exconcursante de ‘Enamorándonos’ no es nueva en los realities. Su última participación ocurrió en ‘La Estrellas Bailan en Hoy’, en Televisa, sin embargo, antes formó parte de ‘MasterChef Junior’ y ‘La Casa De Los Famosos All Stars’ en Telemundo.

La también conductora confesó cuál es su fortaleza y su debilidad para entrar al reality show:

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“Mi fortaleza es que soy muy leal, si te digo: ‘voy a estar contigo, voy a estar contigo’, soy muy buena amiga, y mi debilidad es que soy extremadamente sensible, me gritan y lloro, si me quemo cocinando, lloro”, confesó.

La famosa para esta nueva aventura entre vacas y gallinas se suma al elenco con Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avíles, Kevyn Contreras ‘Bicolor’, ‘Kunno’, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos y Mónica Escobedo.

¿Quién es la onceava participante de ‘La Granja VIP’?

Se trata de Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, misma que podría tener una ventaja en su ingreso a la granja, pues tiene de mascota a un cerdito de nombre ‘Albondiguita’.

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‘La Bebeshita’ cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram y cerca de 5 millones en TikTok. Se dedica a compartir contenido enfocado a estilo de vida y viajes, así como su día a día. También suele hacer transmisiones en vivo mediante YouTube y es conductora en el podcast ‘Coytorrea’ junto a Pamela Carbajal y Jackie Ibarra; en esta red social cuenta con más de 972 mil seguidores.