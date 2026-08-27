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Cuñada de ‘El Burro’ Van Rankin pierde la vida: “¿Y ahora qué hago con tanto dolor?”

Magda Bleizeffer confirmó la muerte de su hermana Ana Lucía.

Agosto 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Murió la hermana de Magda Bleizeffer, hermana de ‘El Burro’ Van Rankin.

Instagram

“Siempre juntas cumpliendo promesas. Te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas”.

Murió Ana Lucía Bleizeffer, hermana de Magda, esposa del conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. La tarde de este 27 de agosto se confirmó el deceso de la joven mujer.

A través de su cuenta de Instagram, Magda compartió un par de fotografías con su hermana y escribió: “Mi vasha, te me fuiste y ahora que hago con tanto dolor, mi Angelita hermosa siempre te voy a extrañar”.

Luego, expresó en la otra imagen: “Siempre juntas cumpliendo promesas. Te amo. Te voy a extrañar como no te imaginas”.

¿De qué murió Ana Lucía?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de la hermana de Magda Bleizeffer, sin embargo en 2025 compartió en sus redes sociales que celebraba 10 años de su trasplante renal. Al tiempo, en su perfil explicaba que también padecía diabetes.

En sus últimas publicaciones, Bleizeffer mostró que había atravesado algunos problemas de salud y que había requerido hemodiálisis, sin embargo todo marchaba bien y había muchas esperanzas.

Hermana-Magda.jpg

“Dios nunca se equivoca. 26 de agosto 2026 un día que jamás se me va olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida”, indicó.

Posteriormente, agregó: “Y a mi donadora hermosa que tiene un enorme corazón que jamás dudó en decir ‘yo te doy vida’. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor… y yo lo llevaré conmigo toda la vida. Juntas x siempre. GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.

Descanse en paz.

Jorge El Burro Van Rankin
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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